Voici quand réserver vos billets d'avion pour payer le moins cher possible

Est-ce qu'il y a une meilleure journée dans la semaine pour acheter ses billets d’avion par les temps qui courent? Est-ce qu’on économise vraiment en réservant longtemps d’avance?

Eh bien oui!

En tout cas, c’est ce que nous laisse croire le nouveau rapport d’Expedia sur les astuces de voyage en avion pour 2023, élaboré avec Airlines Reporting Corporation (ARC).

Dans cette analyse, basée sur le tarif moyen des vols aller-retour de janvier à août 2022, Expedia dévoile des trucs pour économiser jusqu’à 40% sur le prix de nos billets d’avion.

Avec le coût de la vie - et des voyages - qui ne cesse d’augmenter, ça ne peut pas nuire d'y jeter un coup d'oeil!

Voici 6 trucs à retenir pour l'achat de billets d'avion, selon le rapport:

1. Réservez vos billets d’avion le dimanche

Le dimanche est LA journée pour faire vos transactions. Réserver un billet d’avion le dimanche plutôt que le vendredi, par exemple, vous permettrait d'économiser en moyenne 15% sur les vols intérieurs et 10% sur les vols internationaux.

2. Réservez les vols internationaux 3 mois à l’avance

Selon les données analysées, les voyageurs qui ont réservé 3 mois d'avance ont économisé près de 10% en moyenne par rapport à ceux qui l’ont fait 2 mois ou moins avant leur escapade.

3. Réservez les vols intérieurs 2 mois à l’avance

Pour les vols intérieurs (c'est-à-dire au Canada), Expedia dit plus exactement que les personnes qui ont réservé environ 71 jours avant le départ ont économisé 40% par rapport à ceux qui ont résevé un mois d'avance.

4. Mais ne réservez pas vos vols intérieurs plus de 100 jours à l’avance, par contre!

Cela vous étonne peut-être, mais les tarifs des vols intérieurs peuvent être plus chers dans les 4 à 5 mois et demi avant leur date de départ prévue. Trop, c’est comme pas assez dans le cas des vols «locaux».

5. Voyagez le vendredi si prenez des vols intérieurs

Le rapport d’Expedia donne aussi des trucs concernant la journée de voyage à privilégier pour nos déplacements dans les airs. Pour les vols à même le pays, la règle d’or est d’éviter les départs du samedi au lundi puisque les prix sont plus élevés. Le fait de partir un vendredi plutôt qu’en début de semaine pourrait vous faire faire une économie d’environ 20%. Le jeudi n'est pas mal non plus : vous pourriez économiser 10% en vous envolant ce jour-là.

6. Éviter le dimanche et le lundi pour les vols internationaux

Les économies selon la journée de vol sont moins frappantes pour les vols internationaux, mais tout de même, il est bon de savoir que le dimanche et le lundi sont respectivement les jours les plus chers pour s’envoler à l’étranger. À éviter si possible!

La journée la moins chère serait le jeudi. Partir le ce jour-là pourrait vous permettre de payer environ 5% moins cher.

Tous ces conseils d’Expedia, on le rappelle, sont basés sur le tarif moyen des vols aller-retour de janvier à août 2022, qui est tiré de la base de données de l’ARC sur les ventes mondiales des compagnies aériennes. L’ARC est une entreprise spécialisée dans les données sur les voyages.

Les détails de cette étude sont disponibles ici: expedia.ca

