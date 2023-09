Voici l’oreiller viral à vous procurer sur Amazon pour dormir à tout coup dans l’avion

Si vous aussi, vous peinez à fermer l'œil en avion, nous pensons avoir déniché le parfait item pour vous. Fini, les nuits blanches à survoler le globe en essayant désespérément d’accéder à quelques heures de sommeil réparateur!

Ayant gagné en popularité sur l’application TikTok au cours de la dernière année, cet oreiller permet de tomber dans les bras de Morphée en quelques secondes. Il est vendu sur Amazon.

Beaucoup plus facile à ranger que les traditionnels coussins en demi-lune et surtout, offrant beaucoup plus de support, les oreillers de la compagnie Trtl ont de quoi fasciner.

Portatifs, légers et lavables à la machine (oui,oui!), ce coussin est offert en quatre couleurs et s'enroule autour du cou tel un col roulé que l’on sécurise à l’aide de velcro.

Dans les commentaires, de nombreux voyageurs témoignent:

« J'ai utilisé de nombreux oreillers de voyage au fil des ans, car je les emporte avec moi pour tous les vols de nuit ou les vols de plus de 8 heures. C'est le premier dont je peux dire qu'il soutient réellement mon cou lorsque je dors. »

« Au début, je me méfiais du Trtl, mais maintenant je suis tellement content de l'avoir acheté. Je n'ai absolument aucun regret ! C'est probablement le meilleur achat que j'ai jamais fait pour voyager. Je ne peux même pas imaginer voyager à nouveau sans. C'était à quel point ce Trtl s'est avéré génial! »

À essayer!

À se procurer sur Amazon pour 79,99$

