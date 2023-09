[VIDÉO] Richardson Zéphir dévoile ses meilleures adresses en Martinique

L’humoriste Richardson Zéphir s'est prêté au questionnaire J’irai où tu iras: édition voyage et nous partage ses meilleures adresses en Martinique. Ça tombe bien, le festival Martinique Gourmande bat son plein jusqu'au 24 septembre à Montréal!

Depuis des années, l’équipe de Silo 57 s’amuse à sonder les artistes d’ici afin de connaître leurs carnets d’adresses.

Richardson Zéphir est un humoriste et comédien québécois d’origine haïtienne que plusieurs téléspectateurs ont eu la chance de découvrir lors de la première saison de Big Brother Célébrités. Le roi de la blague a pris son envol vers la Martinique au printemps dernier, destination qu’il affectionne tout particulièrement et qu’il a visitée à de nombreuses reprises. Il n’en fallait pas plus pour que l’équipe de Silo 57 l’attrape à son retour pour tout savoir sur cette destination caribéenne qui fait rêver.

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir toutes les meilleures adresses de Richardson.

Dans la vidéo ci-haut, Richardson dévoile où trouver de la savoureuse fondue de poisson (frais du jour!), son amour pour la chansonnette, le quartier où il aime poser ses valises et plus encore.

Bonne écoute!

