Copenhague: Catherine Saint-Laurent partage ses adresses coup de cœur dans la capitale danoise

Si comme nous, la perspective d’un voyage à Copenhague vous fait frétiller de joie, cet article est pour vous!

La comédienne Catherine Saint-Laurent a eu la grande chance de déposer ses valises dans la capitale danoise dans le cadre d’un tournage, et elle nous revient non seulement avec une banque d’image des plus enviable, mais également avec une liste de bonnes adresses à garder précieusement sous la main.

Des boutiques où faire le plein de morceaux scandi aux meilleurs endroits où attraper une bouchée, voici toutes les adresses coup de cœur de Catherine Saint-Laurent à Copenhague!

Boutiques

Gothersgade 58, 1123 København

Istedgade 95, 1650 København V

Elmegade 21, 2200 København

Pilestræde 39, 1112 København

Pilestræde 35, 1114 København

Istedgade 80, 1650 København

Østergade 52, 1100 København

Amagertorv 13 - 15, 1160 København

Frederiksborggade 54, 1366 København

Pilestræde 46, 1112 København

Catherine prend également la peine de souligner que la ville regorge de bonnes adresses seconde main à explorer absolument pour faire des trouvailles uniques.

Restaurants/Buvettes/Cafés

Oehlenschlægersgade 12, st th, 1663 København V

Møllegade 3, 2200 København

Høkerboderne 16, 1712 København

Abel Cathrines Gade 7, 1654 København V

Slagterboderne 8, 1716 København

Oehlenschlægersgade 5, 1663 København

Værnedamsvej 10, 1619 København

Nørre Farimagsgade 63, 1360 København K

*l’entrée d’anchois est un must

Vesterbrogade 41, 1620 København

*à 3h de route de CPH, mais le meilleur restaurant dans lequel elle a mangé

Hjemstedvej 60, 6780 Skærbæk

Griffenfeldsgade 17, 2200 København

Flæsketorvet 100, 1711 København

Ne manquez pas nos récentes capsules!

s