11 cafés où étudier sera (presque) «l'fun» durant la relâche

La semaine de relâche, c’est une excuse pour se coucher tard, boire quelques pintes, danser jusqu’au petit matin, mais c’est surtout (malheureusement) le moment de rattraper son retard dans ses travaux d'école.

• À lire aussi: 71 cafés montréalais où vous devez absolument aller au moins une fois dans votre vie

• À lire aussi: Voici tous les cafés gagnants des Th3rdwave Awards de Montréal

Même si l’envie de lâcher votre session vous a traversé l’esprit au moins 15x depuis le mois de janvier, dites-vous que vous avez déjà fait la moitié. Vous êtes forts. L’équipe de Silo 57 croit en vous.

Pour vous redonner un peu de motivation, voici 11 cafés montréalais où l’étude devient une excuse pour bien manger et garnir son compte Instagram. Autant essayer d’avoir du fun, hein!

Bonne chance!

1. Rosemont La Petite-Patrie : Café Pista

Le décor du Café Pista est magnifique (et très Instagrammable). Commandez un toast aux avocats et un allongé, observez les expositions d’œuvres sur les murs et lancez-vous dans vos lectures. Tout ira bien.

500 rue Beaubien Est

• À lire aussi: Café Pista annonce l’ouverture d’une deuxième succursale au centre-ville

2. Plateau Mont-Royal : Café Myriade

Une publication partagée par Juliette Bélanger-Charpentier (@juliettebelangerc) le 13 Nov. 2017 à 9 :05 PST

Le Café Myriade du Plateau est assez grand pour accueillir plusieurs étudiants en quête de motivation et de luminosité. Les cafés y sont délicieux!

4627 rue Saint-Denis

3. Centre-Sud / Hochelaga : Café Sfouf

Sur la rue Ontario, le Café Sfouf est un lieu de rassemblement pour les étudiants et les travailleurs autonomes. Avec ses grandes tables collaboratives et ses délicieux toasts, vous y passerez certainement un bon moment.

1250 rue Ontario Est

• À lire aussi: 5 adresses où manger les meilleures tartines à Montréal

4. Vieux-Montréal : Crew Café Collective

Une publication partagée par Crew Collective & Cafe (@crewcollectivecafe) le 4 Févr. 2018 à 11 :21 PST

Situé dans une ancienne banque, le Crew Café Collective a reçu le titre du plus beau café de la ville à plusieurs reprises (et avec raisons). Si vous avez des travaux d’équipe à faire et que vous cherchez un endroit où discuter en paix, vous pouvez y louer des salles de réunion. Pour les étudiants solitaires, de gros sofas ou des tables sont mis à disposition.

300 rue Saint-Jacques

5. Mile-End : Le Falco

Le hamac suspendu devant les grandes fenêtres du Falco est définitivement le meilleure endroit en ville où rattraper ses lectures. Sinon, l'ambiance de cet endroit est assez calme et décontracté donc vous devriez être en mesure de bien avancé vos travaus avec votre café siphon en main!

5605 avenue de Gaspé

6. Villeray : Café Larue & fils

Une publication partagée par Sarah Babineau (@kara_bino) le 3 Juil. 2017 à 1 :22 PDT

Ce magnifique café est l’endroit parfait pour prendre un bain de soleil et rattraper tous vos travaux. Commandez-vous un délicieux latté et lancez-vous! Et si vous en avez marre à la fin de la journée, pourquoi ne pas terminer votre session d’étude avec une petite pinte de bière? C’est la relâche après tout!

244 rue de Castelneau Est

7. Centre-Ville : MELK bar à café

Une publication partagée par Samantha Doyle (@sdoylee) le 28 Juil. 2017 à 11 :38 PDT

Ce tout petit espace est idéal pour un café sur le pouce ou pour une réunion rapide. Commandez-vous un matcha latté, prenez quelques clichés pour garnir votre compte Instagram et finalisez votre dernier travail de session avant de vous offrir une petite session magasinage. Oui, la rue Saint-Catherine est à quelques pas!

1206 rue Stanley

• À lire aussi: Ce café de Montréal sert des guimauves maison avec ses breuvages et c'est notre nouvelle raison de vivre (ou presque)

8. Griffintown : La Bête à Pain

Une publication partagée par Jessica 🌸 (@jessicaprdnc) le 19 Févr. 2018 à 7 :34 PST

La Bête à pain est le paradis des amoureux du pain. Vous n’avez pas vécu tant et aussi longtemps que vous n’avez pas savouré un de leurs délicieux sandwichs. La Bête à Pain est aussi directement liée à une boutique de meubles et d’accessoires de décoration... On dit ça comme ça, si vous avez besoin d’une pause d’étude (ou une envie folle de flamber votre paie).

195 rue Young

9. Verdun : Station W Café

Une publication partagée par Cathy (@capoutdraconis) le 15 Déc. 2017 à 10 :25 PST

Ce charmant café de Verdun est un incontournable du quartier. C’est l’endroit idéal où siroter un latté et où faire le plein d’énergie. Bagel, sandwich déjeuner, granola fait maison... La Station W a tout pour vous faire saliver et vous redonner le petit boost nécessaire pour passer à travers vos travaux.

3852 rue Wellington

• À lire aussi: 12 endroits où manger un grilled cheese décadent

10. Pointe Saint-Charles : Café Bloom

Une publication partagée par Audrey Morissette (@audrey__morissette) le 16 Sept. 2017 à 9 :34 PDT

Le Café Bloom est un espace lumineux et magnifique où les employés sont sympathiques et le café délicieux. De nombreux artistes locaux y exposent également leurs œuvres. Voilà une bonne excuse pour prendre une petite pause quand vous en aurez besoin.

1940 rue Centre

• À lire aussi: 12 établissements qui prouvent que Pointe-Saint-Charles n’est pas plate du tout

11. Ahuntisic-Cartierville : Le Brûloir

Une publication partagée par Maggie Lanteigne (@maggielanteigne) le 20 Janv. 2018 à 10 :21 PST

Cette petite adresse du quartier Ahuntsic a tout pour plaire aux étudiants. Vous y trouverez un menu composé de soupes, salades, sandwichs et de petites bouchées sucrées et salées, histoire de vous redonner un peu de motivation. Voilà un bel endroit où vous aurez envie d’étudier tellement fort que vous obtiendrez un « A » assurément.

318 rue Fleury Ouest

Ne manquez pas nos dernières vidéos!