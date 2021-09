12 endroits où aller manger pour pas cher près des universités à Montréal

La rentrée 2021 s’annonce grandiose avec le retour des étudiants universitaires sur les campus. En effet, une partie de la beauté de la vie étudiante réside dans les adresses gourmandes qu’on choisit d’adopter à travers notre parcours d’étude.

D’ailleurs, ne vous étonnez pas de trouver des bons de réduction pour des restaurants à proximité de votre université dans votre agenda scolaire.

Pour des endroits où aller étudier ou attraper de quoi manger sur le pouce, il est important de posséder un solide carnet d’adresses qui ont la cote auprès des communautés étudiantes.

Voici donc une liste de 12 adresses incontournables près des universités montréalaises.

Université de Montréal

Posé au sommet d'une montagne, le campus de l'Université Montréal est tout simplement magnifique. Il faut se rendre au bas de la montagne, dans le quartier Côte-des-Neiges pour casser la croûte. Avec plus de 50% de la population de ce quartier qui est issus de la diversité, il y a moyen de faire de belles trouvailles culinaires.

Ce sympathique café de la rue Lacombe dans Côte-des-Neiges bourdonne constamment d’étudiants. Pour s’y réfugier entre deux cours ou pour s’y «caféiner» complètement, le Caravane Café est au rendez-vous. Son menu de nourriture est varié et très abordable. Des œufs bénédictines au saumon fumé, des salades généreuses de garnitures et des grilled-cheese décadents sont offerts à des prix très abordables.

3506 avenue Lacombe, Montréal

Avec un bouillon riche et goûteux, ce restaurant vietnamien propose sans contredit l’une des meilleures phở (ou soupe tonkinoise) à Montréal. Son menu comporte plusieurs entrées dont, des rouleaux printaniers avec sauce aux arachides et d’excellentes salades. On s’y rend pour les portions copieuses et la fourchette de prix raisonnable.

5703 B chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal

Al-Amine est une boulangerie et un restaurant méditéranéen et libanais. L'établissement chaleureux est ouvert jusqu'à tard en soirée, et permet aux étudiants de venir se chercher des mezzés (houmous, taboulé, patates à l'ail, salade fatouche, manahiche...) des grillades, des pizzas ou des pâtisseries à tout moment de la journée. On vous encourage à essayer leur wrap manahiche. Une délicieuse pizza libanaise (thym, fromage, végétarien ou viande) dans laquelle on ajoute des garnitures (salade, olive oignon, tomate, navet, sauce à l'ail, sauce piquante et jus de citron) qui coûte moins de 5$.

3549 avenue Lacombe, Montréal

Université du Québec à Montréal

Situé en plein coeur du Quartier Latin, ce n'est pas les options de restaurants qui manquent pour les étudiants de l'UQAM.

Ne vous surprenez pas de voir circuler des étudiants, banh mi de chez Vua à la main, dans l’UQAM cette année. Cette adresse, située dans un sous-sol de la rue Saint-Denis, est une véritable institution. Les étudiants s’y rendent à tout moment et disposent de plus de 15 choix de banh mi, un délicieux sandwich vietnamien. Une épicerie fine asiatique, des repas préparés et des sushis à très bon prix sont aussi disponibles.

1579 rue Saint-Denis, Montréal

Voisin du Pavillon Judith-Jasmin, la microbrasserie Saint-Houblon est un lieu de rendez-vous populaire chez les étudiants de l’UQAM. Le succès s’explique sans doute par la ligne de 24 fûts de bières artisanales qui réussit haut la main à étancher la soif des étudiants. Pour décompresser pendant la fin de session ou pour attraper une bouchée rapidement, le Saint-Houblon est une véritable valeur sûre. Leur mac and cheese et leurs poutines sont complètement décadentes.

1567 rue Saint-Denis, Montréal



Le restaurant Végo, situé sur la rue Saint-Denis, propose des options végétariennes et végétaliennes avec deux formules bien uniques. Vous pouvez vous y rendre et profiter du buffet varié situé à l’étage qui comprend plus de 70 mets cuisinés et monter une assiette personnalisée (2.95$ par 100g) ou choisir de passer au comptoir gourmand et repartir avec un sandwich, une salade ou un smoothie préparé sur place.

1720 rue Saint-Denis, Montréal

Université Concordia

Les étudiants de l'Université Concordia sont gâtés en matière d'endroits où aller boire et manger autour du campus. Malgré le nombre élevé de chaînes de restaurations dans le coin, plusieurs délicieux restaurants indépendants réussissent à épauler les étudiants.

7. 小鱼饺子 Petit Poisson Dumpling

Pour des dumplings façonnés à la main et une ambiance de feu, ruez-vous vers le restaurant Petit Poisson Dumpling. La salade de concombre et crevettes, à prioriser en entrée, est tout simplement délicieuse. Vous pouvez choisir de déguster ces petites bouchées confectionnées avec amour sur place, dans un décor éclectique, ou pour emporter.

1813 rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal

On se sent propulsé en plein cœur de Tokyo dans ce restaurant japonais au concept unique. Pour un bol de ramen ou des plats à partager de style izakaya, Kumamoto est un repère sacré à quelques pas seulement de l’Université Concordia.

1812 rue Sainte-Catherine O, Montréal

Café Myriade est le précurseur des «cafés de troisième génération à Montréal». Installé à la croisée des campus de Concordia, il s’agit d’un arrêt obligatoire pour un café à base d’espresso et croissant avant un cours. L’endroit possède un petit menu qui peut dépanner les étudiants pressés.

1432 rue Mackay, Montréal

Université McGill

Nul besoin d'aller bien loin pour se nourrir lorsqu'on étudie à l'Université McGill. Avec le centre-ville à proximité, tous les coins cachent de petits bijoux prêts à accomoder les étudiants au budget serré.

Pour un repas de poulet portugais impeccable, Campo est la destination à privilégier. Situé dans un mignon petit local du boulevard de Maisonneuve, ce comptoir de restauration rapide de luxe est parfait pour les étudiants pressés en quête d’un repas consistant. Le poulet peut être apprécié en salade, en poutine, en sandwich ou en repas.

1108 boulevard de Maisonneuve Ouest, Montréal

Avec des pizzas sur pain plat à moins de 10$, le Café Parvis mérite sa bonne réputation. Le décor de l’espace est magnifique et propice au travail pendant la journée. Les salades sur le menu sont variées et délicieuses. Que ce soit pour l’heure du café ou l’heure du cocktail, Café Parvis est une adresse à retenir lorsque vous serez dans le coin.

433 rue Mayor, Montréal

Pour une adresse santé qui n'est pas piquée des vers, Foodchain réussit haut la main à fournir aux étudiants de McGill leurs portions quotidiennes en fruits et légumes. En effet, ce petit resto 100% végétarien offre des salades gourmandes et créatives. L'offre en smoothies bios préparés sur place est très riche. L'endroit sert aussi des barres d'énergies qui s'avèrent être aussi efficace qu'un septième café pour traverser la fin de session.

1212 avenue McGill College, Montréal