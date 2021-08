10 restaurants pas chers où aller dîner près de l’Université Laval

À Québec, il y a des destinations incontournables où les étudiants se retrouvent pour dîner.

Ces restaurants proposent des plats de toutes sortes qui, souvent, sont offerts à des prix très intéressants – que vous soyez du type burger, salade, nourriture végétarienne, poutine ou sandwich.

Voici dix endroits à quelques pas de l’Université Laval où aller casser la croûte entre deux cours.

Au Cactus, on vous offre un menu midi savoureux et abordable! L’adresse est sans contredit l’une des plus appréciées des universitaires. On vous propose les poutines les plus originales en ville et des burgers complètement hallucinants. Aussi à commander, les ailes de poulet Cactus, le fromage en grain popcorn pané à la bière IPA, le mac & cheese, et comme dessert, la parfaite crème glacée à la vanille panée avec coulis au choix: chocolat, caramel ou fraise.

814, avenue Myrand, Québec

Qui ne connaît pas cet endroit légendaire à Québec, connu pour ses nombreuses soirées bien arrosées? Situé sur le campus de l'Université Laval, le Pub Universitaire est un incontournable de Québec depuis 25 ans! Le midi, on vous y sert, à part les nombreuses sortes de bières, des burgers, pâtes, salades, sandwichs, poutines, pizzas, etc. L’endroit est ouvert du lundi au vendredi de 11h30 à minuit.

2325, rue de l'Université, local 1312, Québec

Plus de 30 ans d’expérience dans le monde de la restauration! Ici, des produits faits maison, une ambiance et du personnel chaleureux et... le meilleur smoked meat en ville! Il faut évidemment goûter à l’un de ces sandwichs à la viande fumée avec, en accompagnement, frites, cornichons et salade de chou. Mention spéciale pour la poutine au smoked meat, la salade César et les oignons français. Un vrai régal!

1360, avenue Maguire, Québec

Restaurant reconnu dans le monde des boulettes, La Belle et La Bœuf offre un choix incomparable de burgers. Ce concept de décoration anarchiste, à l’image de l’époque de la révolution pour la paix, vous sert des tartares, poutines, mac & cheese, grilled-cheese et le plus gigantesque hamburger, soit le epic burger! L’endroit propose aussi une carte de cocktails concoctés par des experts mixologues et des bières brassées localement ou à l’international.

2450, boulevard Laurier, Québec

Situé sur l’avenue Myrand, le Café au Temps Perdu offre deux étages à sa clientèle dans un décor chaleureux et invitant. Le menu, simple et appétissant comme on l'aime, propose steak frites, fish and chips, salade croquante, tartare, burger, hot-dog européen et toujours son plat du moment. À noter que les microbrasseries du Québec y sont à l’honneur. Un restaurant sympathique où vous aimerez vous retrouver entre amis.

867, avenue Myrand, Québec

Un menu réconfortant et abordable qui fait une belle place aux plats végétariens, sans négliger les carnivores. L’Gros Luxe offre des plats originaux, réconfortants et abordables pour le lunch, le souper, des brunchs copieux et savoureux pour les fins de semaine, ainsi qu’une riche carte de vins, bières, cafés et cocktails.

859, avenue Myrand, Québec

Situé dans le complexe commercial La Pyramide, à Sainte-Foy, donc à deux pas de la cité universitaire, le Shaker Cuisine & Mixologie est bien aimé pour son ambiance festive. Bols poké, tartares, pogos de homard, fondues au fromage, nachos, général Tao, burgers, salades, poutines, steak, pavé de saumon, club sandwich... rien que des valeurs sûres.

2360, chemin Sainte-Foy, Québec

Parmi les produits offerts, du petit déjeuner à l'apéro, des smoothies, bagels au saumon fumé, bols de granola, sandwichs, salades, soupes, grilled-cheese, etc. Le Stockholm Café est d’un style épuré et accueillant avec ses belles plantes qui apportent une magnifique touche scandinave. Les cafés sont offerts chauds (espresso, latté, cappucino, etc.) ou froids (latté glacé, café glacé aromatisé, etc.).

2138, chemin Sainte-Foy, Québec

Un café d’exception, sélectionné parmi les meilleures cultures et servi par une équipe passionnée. Le long comptoir qui longe la fenêtre est bien apprécié par les étudiants. Pour la rentrée universitaire, l’endroit offrira des cubanos (sandwich avec épaule de porc marinée et jambon, fromage suisse, cornichons) et des cakes saisonniers.

853A, avenue Myrand, Québec

Le Pat Rétro est une référence à Québec pour les amateurs de casse-croûte. L’endroit est connu comme le légendaire restaurant où René Angelil arrêtait pour manger son fameux pain à la viande lors de ses passages à Québec. Aussi au menu: burgers, sandwichs, hot-dogs et les divines sucreries glacées de la crèmerie Crime Puff, où vous pouvez créer votre propre coupe glacée.

1983, rue de Bergerville, Québec

