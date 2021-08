À ce temps de l’année, il y a deux types de personnes: celles qui refusent de croire que l’été arrive à sa fin et celles qui n’en peuvent plus de la chaleur et qui ont hâte à l’automne.

Si vous faites partie de la deuxième catégorie de gens qui attendent impatiemment la température parfaite pour sortir leur petite laine, vous serez ravis de savoir que la décoration automnale est déjà sortie chez IKEA!

Comme chaque année, cette petite collection d’automne est toujours bien populaire alors si un item vous fait de l’œil, ne tardez pas trop pour aller l’acheter ou le commander.

Voici 12 nouveautés déco du IKEA pour ceux qui ont trop hâte à l’automne:

1. Paillasson – 9,99$

2. Cadre avec fougère – 6,99$

3. Couronne artificielle, intérieur/extérieur naturel – 12,99$

4. Jeté orange – 29,99$

5. Bouquet artificiel, intérieur/extérieur – 9,99$

6. Décoration en forme de citrouille – 6,99$

7. Chemin de table – 7,99$

8. Linges à vaisselle (duo) – 5,99$

9. Housse de coussin avec glands – 9,99$

10. Lot de 3 citrouilles décoratives – 4,99$

11. Housse de coussin avec motif de feuilles noir & orange – 5,99$

12. Couronne artificielle, intérieur/extérieur en fougère – 14,99$

