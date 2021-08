7 adresses gourmandes du Village et du Centre-Sud qui font voyager

Le Centre-Sud de Montréal est un quartier des plus éclectiques de Montréal. C’est là qu’on retrouve le Village et la magnifique rue Sainte-Catherine Est qui déborde de bonnes adresses gourmandes.

Pour une excursion des papilles autour du monde, voici donc 7 adresses incontournables à découvrir dans ce coin unique de Montréal.

L’épicerie fine italienne Aperitivo Village a vu le jour en plein cœur de la pandémie. Désirant offrir de la douceur dans la vie des résidents du quartier, c’est l’endroit où tout trouver pour préparer un apéro digne des piazzas italiennes. Ce projet dirigé par Mathieu Ménard (Blind Pig, Bar Minéral) propose donc des plats prêt-à-manger comme des arancini maison, des focapizzas (une pizza sur pain focaccia), des pâtes fraîches, des sandwichs et aussi plusieurs produits fins comme fromages, des olives, des saucissons et plus encore.

1701 rue Atateken, Montréal

C’est bon pour le moral... et pour le bedon! Effectivement, une compagnie créole s’est installée en plein cœur du Village et il s’agit de l’exotique Restaurant Palme. Les deux propriétaires qui sont d’origine des Caraïbes offrent un menu et une carte des cocktails sortis tout droit des Antilles. On peut y savourer une entrée d’acras de morue, une assiette de griots avec riz djondjon, un poulet jerk, un macaroni au fromage et fruits de mer et plus encore.

1487 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Dès qu’on pénètre dans le restaurant, on est ébloui par l’arbre géant rose en fleur qui rappelle les cerisiers japonais. Le Blossom Sushi est donc une immersion à la gastronomie au pays du Soleil-levant. Des sushis, des sashimis, des crevettes tempura, des gyozas (raviolis japonais), un ramen au canard, des bols de poké composent le menu de cette cuisine néo-japonaise. Les amateurs de saké seront aussi ravis!

1101 Boulevard de Maisonneuve Est, Montréal

Situé sur la rue Ontario Est, le café de troisième vague Café Sfouf s’inspire des arômes du Beyrouth. Côté boissons, on retrouve d’excellents cafés provenant des torréfacteurs d’ici. Côté bouffe, on peut commander les délicieuses tartines aux saveurs libanaises comme celle de hummus, tomates et coriandre ou encore celle avec labneh, zaatar et menthe ou les fameux petits gâteaux libanais appelés sfouf.

1250 rue Ontario Est, Montréal

En plein cœur du Village, se trouve sur le boulevard Maisonneuve le très couru pub vietnamien Red Tiger. L’endroit est populaire pour trois raisons : beau, bon, abordable! Les propriétaires qui sont d’origine vietnamienne font revivre les recettes traditionnelles de leurs parents et de leurs grands-parents. On retrouve donc sur le menu des plats authentiques comme les rouleaux de printemps, des sautés de légumes et de viande, la salade de papaye verte, des grillades, des bols de phô et plus encore. C’est coloré et savoureux!

1201 Boulevard de Maisonneuve

Pour tout amateur de brunch qui se respecte, le Bistro Passé Composé est une adresse immanquable du quartier Centre-Sud. Les plats changent au gré des saisons et les assiettes copieuses nous rappellent les plaisirs de la table à la française. Les œufs pochés sont en vedette! Ils sont tous servis sur un pain brioché sous différentes variantes : foie gras, ratatouille, saumon fumé, lapin confit ou encore champignons. Vous devez absolument essayer les décadents grilled-cheese, une des spécialités de la maison!

690 Notre-Dame Ouest, Montréal

Fine bouche? Envie de découvrir notre terroir québécois à sa plus grande expression? Si oui, rendez-vous au Petit Mousso. Le célèbre chef Antonin Mousseau-Rivard est le visionnaire de ce deuxième restaurant plus accessible et plus festif que son grand frère le Mousso. Le menu change de semaine en semaine, selon les arrivages. Les ingrédients sont minutieusement choisis des producteurs d’ici. À noter également que le restaurant rouvrira ses portes en septembre prochain.

1023 Ontario Est, Montréal

