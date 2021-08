7 cafés montréalais où s'installer pour étudier

Présenté par

En vue de la rentrée, vous cherchez les meilleurs «spots» où étudier pour changer d’air et voir un autre environnement que votre appartement?

Rien de mieux que de s’installer dans un café en sirotant un latte et en écoutant sa musique préf pour se motiver à étudier!

Sans plus tarder, voici 7 cafés montréalais où faire un arrêt entre deux cours pour vous plonger la tête dans vos études:

1. Les impertinentes

Situé dans le Mile-End, ce café convivial est ouvert à tous, même à votre animal de compagnie! Chaise suspendue, chaise Adirondack digne d’un bord de mer ou grandes banquettes, vous trouverez un coin relaxant où vous déposer le temps d’assimiler les règles de grammaire avant votre examen. Végés et véganes s’y plairont particulièrement si jamais les nombreuses lectures vous ouvrent l’appétit.

5380, boul. Saint-Laurent, Montréal

2. Saison des pluies

Ce charmant café de Villeray vous aidera à vous concentrer avec son décor minimaliste et chaleureux. En été, vous pouvez savourer des guédilles aux crevettes ou de la crème glacée végane, rien de moins! En automne et en hiver, le menu se diversifie pour laisser place à des snacks plus réconfortants comme des sandwichs ou de la soupe maison. De quoi bien vous nourrir pendant que vous étudiez!

301, rue Guizot Est, Montréal

3. La graine brûlée

Situé tout près de la station Berri-UQAM, ce café est un incontournable pour les étudiants qui aiment être dans l’action, puisqu’il est toujours bondé. Avec sa déco colorée, ludique et éclectique, l'ambiance y est à la fois décontractée et dynamique. C’est l’endroit parfait si vous avez envie de faire de petites pauses sociales entre vos sessions d’études!

921, rue Sainte-Catherine Est, Montréal

4. Noble Café

Avec deux adresses, l’une sur le Plateau (café-comptoir) et la nouvelle dans le Mile-Ex, le Noble Café détient maintenant un espace intérieur très lumineux avec quelques places assises. Son décor industriel, qui mélange les styles tout en restant épuré, puise dans l’œuvre de l’artiste Jason Cantoro. Si vous avez besoin d’inspiration pour vos travaux, c’est l’endroit tout indiqué où aller!

7060, rue Alexandra, Montréal

5. 49th Parallel

Grâce à leur apprivoisement en café éthique et dans le respect des écosystèmes, les cafés 49th Parallel sont réputés au Canada. Celui de Montréal a récemment ouvert ses portes et attire déjà les amateurs de café qui font un détour pour leurs saveurs variées allant de la noix, au chocolat en passant par les essences florales. En cas de fringale pendant vos études, vous pourrez compter sur leurs pâtisseries décadentes!

488, rue McGill, Montréal

6. Les Oubliettes

Avec son mobilier de bois rétro et son atmosphère feutrée, ce café de Rosemont–La Petite-Patrie est parfait pour les étudiants qui ont besoin de calme pour étudier. Lorsque la température le permet, la terrasse baignée de lumière est aussi accessible pour ceux qui le désirent. Ce sera l’occasion de faire le plein de vitamine D!

6201, rue Saint-Vallier, Montréal

7. Crew Collective & Café

Pour vos travaux d’équipe, ce vaste endroit accueillant est idéal. Il est d'ailleurs possible d’y louer des salles, au besoin. Son architecture est digne d’une cathédrale et son cachet se décline même dans le menu offert: biscuits, croissants et autres gourmets délices. Une sortie d’études que vous ne regretterez certainement pas!

360, rue Saint-Jacques, Montréal

Cette session, oubliez votre chambre à coucher ou le comptoir de votre cuisine pour étudier et profitez de tous les petits plaisirs qu’offrent les cafés de la métropole!

