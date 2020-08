Une grande terrasse éphémère «Bières & Poutine» s’installe sur le Plateau

Face à la pandémie, les restaurants et bars font preuve d’encore plus de créativité qu’à l’habitude et c’est vraiment beau à voir!

L’une des options que les établissements ont pour continuer de recevoir leurs clients en toute sécurité est d’installer des terrasses. Or, ce n’est pas toujours simple avec l’espace disponible devant ou derrière les locaux et les réglements municipaux.

Certains ont tout de même réussi à le faire comme le Pub Pit Caribou et le célèbre restaurant La Banquise sur la rue Rachel Est à Montréal.

Les deux établissements ont en effet décidé de faire équipe afin d’accueillir leur clientèle sur une grande terrasse éphémère érigée au coin de la rue Rachel Est et l’avenue du Parc-La Fontaine.

Appelée la Terrasse Bières & Poutines, ce nouvel établissement en plein air vous permet de vous installer confortablement et de boire une bonne bière fraiche du Pub Pit Caribou tout en mangeant votre poutine préférée sur le menu de La Banquise.

Ouverte tous les jours entre 11h et 21h, le Terrasse Bières & Poutines est un projet éphémère dont vous pouvez profiter jusqu’à la fin du mois de septembre.

Sachez que sur cette terrasse vous n’êtes pas obligé de manger pour boire et vice-versa. Vous pouvez simplement y aller pour une poutine ou bien pour une bière. Mais le duo en vaut toujours la peine, on s’entend!

Au coin de Rachel Est et de l’avenue du Parc-La Fontaine

