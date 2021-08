7 restaurants vegans et végétariens à Québec et les environs

À Québec et dans les environs, les restaurants végétaliens et végétariens proposent des plats colorés, appétissants et bons pour la santé... des assiettes pleines de saveurs et de fraîcheur.

Voici des idées d’endroits vegans et végétariens qui sauront éveiller vos papilles:

Ce restaurant de Québec offre un menu entièrement vegan, sans aucun produit d’origine animale. Parmi les nombreux choix: fettuccine aux champignons, général Tao, spaghetti carbonada et le risotto aux champignons. Cette place saura vous surprendre et la salle à manger chic et moderne vous charmera à coup sûr.

97, rue du Sault-au-Matelot, Québec

Ici, des choix vegans, végétariens et sans gluten. Grilled cheese, soupes, salades, quiches et burgers préparés avec un grand soin. Laissez-vous tenter par un succulent dessert végé fait maison comme la tarte à la lime ou le brownie.

241, rue Saint-Joseph Est, Québec

L'îlot est installé dans la galerie d'art Art'chipel à Lévis. Vous pourrez y déguster l’un des mets végétarien, végétalien ou slow food fait avec un maximum de produits biologiques et locaux. L'ambiance zen permet à coup sûr de se déconnecter et de s’offrir un moment des plus agréables. Sur place, importation privée de vins biologiques ou nature, bières, cidres et cocktails.

5743, rue Saint-Louis, Lévis

Le est menu composé d'options sans gluten, d'une offre végétarienne, végétalienne et de protéines santés avec un penchant pour les produits locaux. L’endroit vous fera goûter le meilleur de la nature tout en éveillant votre conscience environnementale. De plus, les luminaires sont recyclés, la peinture sur les murs est organique, le bois des comptoirs est durable et québécois et les fournisseurs sont tout près pour limiter les déplacements.

955, route Jean-Gauvin, Québec

Chez Les Botanistes, les plats principaux sont disponibles en version végétarienne. Les Botanistes célèbre le légume, l'herbe et la fleur sous de nombreuses déclinaisons. Situé à même les Floralies Jouvence à Cap-Rouge, cet espace magnifique est entouré de murs de végétaux. Dans votre assiette, un bouquet de saveurs inspirées par les ingrédients locaux de saison.

2010, avenue Jules-Verne, Cap-Rouge

Sur l’avenue Myrand, ce restaurant sait s’adapter à sa clientèle avec l’option du menu végétarien. Une cuisine originale, réconfortante et abordable. Poutine Tao, mac’n’cheese vegan, grilled cheese, burger végé et crème glacée végane sauront vous surprendre. À manger sur place ou pour emporter.

859, avenue Myrand, Québec

Leur spécialité? Les plats crus et végétariens concoctés selon les principes de l’alimentation consciente. Vous retrouverez couleurs et saveurs locales dans votre assiette. Au souper, toujours un choix de 3 plats principaux incluant un plat végétarien.

77, rue des Remparts, Québec

