Road trip dans les Basses-Laurentides : 7 endroits incontournables à découvrir

Envie d’un petit roadtrip avec ta BFF ou ton amoureux(se)? Direction Basses-Laurentides!

Paysages « Instagram friendly », arrêts gourmands, excursions rurales, activités en agrotourisme...Voici donc 7 incontournables de cette région située à seulement 40 minutes de Montréal.

Les Jardins Michel Corbeil sont un véritable secret bien gardé. Derrière la grande serre, où l’on peut se procurer des plantes, se cache un énorme parc floral composée de jardins thématiques : jardin japonais, jardin à l’anglaise, jardin méditerranéen, jardin naturaliste... On peut aussi y observer de magnifiques oiseaux dans leur environnement naturel et les papillons Monarque.

961 Boulevard Arthur-Sauvé, Saint-Eustache

Des champs de lavande à perte de vue, ça c’est « Instagram friendly »! Bienvenue à la Maison de Lavande! L'endroit est populaire auprès des influenceurs, mais aussi auprès des familles, qui y passent une journée pour pique-niquer au soleil. Lors de la saison de floraison, la Maison Lavande est définitivement un arrêt incontournable! On peut également y déguster sur place une limonade ou une crème glacée à la lavande.

902, Chemin Fresnière, Saint-Eustache

À la fois un bistro et une épicerie fine Ladouceur du terroir est une destination pour découvrir les produits du terroir de la région des Basses-Laurentides. On fait le plein de confitures, de vins, d’épices, d’huiles d’olive et plus encore. C’est aussi l’endroit de prédilection pour les amateurs de pique-niques qui cherchent à se régaler d’un bon sandwich et d’une bonne salade. On capote sur le « grilled-cheese » d’Oka avec fromage d’Oka, cheddar fort, tranche de bacon, confiture de figue, poire balsamique sur pain ménage.

29 Rue Saint-Eustache, Saint-Eustache

Vive les autocueillettes! Rendez-vous à Oka au kiosque fermier Marmite du Terroir pour cueillir vous-même des paniers de fruits et de légumes : fraises, framboises, camerise et bleuets, tomates ou encore des courges. Il est également possible de pique-niquer sur place, sur ce site enchanteur. À noter que la cueillette varie selon le calendrier des récoltes.

1935 Chemin d'Oka, Oka

C’est maintenant le temps du 5 à 7! La Cidrerie Lacroix située à Saint-Joseph-du-Lac vous invite à prendre place sur leur terrasse et à déguster leurs divers cidres : pétillants, de glace ou de feu. Spécialiste de la pomme depuis toujours, la famille Lacroix est maître du savoir-faire du cidre. Sur place, pourquoi ne pas visiter la Cidrerie avant d’ouvrir une bonne bouteille?

649 Chemin Principal, Saint-Joseph-du-Lac

Qui aurait cru qu’il existe un nid d’autruches à Saint-Eustache? Effectivement, Nid’Otruche est une ferme de style safari où logent ces fascinants oiseaux géants. Petits et grands sont émerveillés par le troupeau d’autruches qui ne sont pas toujours approchables. Participez au safari d’un jour en découvrant l’histoire de ces oiseaux préhistoriques, en mode tracteur ou à pied.

825 Chemin Fresnière, Saint-Eustache

Oka est un magnifique comté rempli d’histoire! Pour dormir dans un ancien monastère, rendez-vous, à l’Auberge d’Abbaye d’Oka. Originalement, dans les années 1800, les lieux étaient consacrés à un monastère puis à une École d’agriculture, où résidaient des trappistes. Se rendre à l’auberge, c’est l’occasion de vivre l’expérience de la vie simple d’un moine avec un lit, sans télévision, ni de salle de bain complète. C’est le retour véritable aux sources!

1600 Chemin d'Oka, Oka

