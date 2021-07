Un minigolf éphémère par GREY GOOSE VODKA s’installe au Vieux-Port de Montréal

Montréal regorge d’activités originales et inventives, et, une fois de plus, un événement amusant attire notre attention.

Crédit photo: Spencer Bell

Du 24 juillet au 4 août prochains, GREY GOOSE VODKA tiendra un pop-up de minigolf absolument unique.

Crédit photo: Spencer Bell

Crédit photo: Spencer Bell

Vous pourrez y démontrer votre talent de minigolfeur tout en sirotant un délicieux vodka soda en compagnie de vos amis.

L’événement prend place au Grand Quai du Port de Montréal et propose neuf trous de minigolf ainsi que des cocktails préparés avec soin.

Crédit photo: Spencer Bell

L’activité est ouverte aux 18 ans et plus et est tenue dans le plus grand respect des consignes sanitaires.

Crédit photo: Spencer Bell

Jusqu’au 4 août, mettez vos amis au défi et frappez quelques balles avec une magnifique vue sur Montréal.

Le billet, vendu 21$ + taxes et frais de gestion, comprend l’accès au parcours de neuf trous ainsi qu’un cocktail personnalisé mettant en avant la vodka Grey Goose.

Le Smooth Putt présenté par GREY GOOSE® VODKA

24 juillet au 4 août entre 11h30 et 20h30 (sur achat de billet seulement)

Grand Quai du Port de Montréal, 200 rue de la Commune Ouest

