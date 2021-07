Le Petit Patio: le nouveau resto-bar éphémère à ciel ouvert du Boating Club

Le restaurant populaire Le Boating Club, dans le Vieux Sainte-Rose, a décidé de transformer sa cour cet été afin de mettre en place un projet éphémère.

Il s’agit du Petit Patio, un resto-bar à ciel ouvert où se la jouer frenchy pour l’apéro, entre autres.

L’aire éphémère est composée d’une grande terrasse où il est non seulement possible de manger et de boire, mais également de jouer à la pétanque.

Le menu est hyper simple: pizzas à la sauce rouge ou blanche et salades. Les pizzas sont cuites dans un four à bois qui se trouve directement sur la terrasse.

Vous pouvez accompagner votre pizza de vin, de bière, de sangria ou encore d’un bon spritz lors d’une journée chaude et ensoleillée.

Le Petit Patio est ouvert du mercredi au dimanche, dès 17 h. Pour en profiter, vous devez réserver votre place par téléphone ou en ligne.

Bien entendu, comme le resto-bar est à ciel ouvert, l’établissement éphémère ferme en cas de pluie. Il est également possible de commander pizzas et salades pour emporter!

Le Petit Patio

30, boulevard du Curé-Labelle, Sainte-Rose

450 937-3353

