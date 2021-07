Road trip à Trois-Rivières : 8 adresses incontournables à découvrir

Cet été, on part à l’aventure sur les routes du Québec et parmi les destinations incontournables à découvrir, il y a la ville de Trois-Rivières.

Arrêts gourmands, hôtels confortables, activités originales...Voici 8 adresses incontournables à découvrir lors de votre prochain road trip à seulement une heure et demie de Montréal.

La Vieille prison de Trois-Rivières est probablement l’un des sites historiques les plus impressionnants de la ville. Avec un guide touristique, on remonte dans temps où les prisonniers séjournaient dans les conditions exécrables. On peut même visiter la cave où plusieurs criminels attendaient leur peine de mort...Frissons garantis!

200 Rue Laviolette, Trois-Rivières

À la suite des grosses émotions vécues à La Vieille prison, il est désormais temps de se relaxer. Le KiNispa spa nordique vous réserve un moment de détente avec une expérience thermale composée des bains à remous chauffés, des bassins froids, des saunas finlandais, des chutes nordiques et plus encore. Vous pouvez même profiter des installations jusqu’à 22 heures, à la belle étoile.

8210 Boulevard des Forges, Trois-Rivières

Au centre-ville de Trois-Rivières, on s’arrête à la taqueria Mezcal pour se délecter de plats traditionnels mexicains. Au menu : tacos de crevette, poulet, bœuf et poisson, les flotas, soit des tortillas de maïs frit farcies de pomme de terre fromagée et des churros pour dessert. Il est aussi possible de commander des cocktails mexicains pour un voyage au Mexique en plein de Trois-Rivières.

93 Rue des Forges, Trois-Rivières

Qui ne se souvient pas de la scène culte du film « Mon fantôme d’amour » où l’actrice Demi Moore façonne un pot à base d’argile dans son magnifique loft à New York? Eh bien, à l’atelier de poterie à La Coop Le 507, on pourra aussi comme Demi, se plonger les mains dans l’argile. On apprendra les rudiments de l’émaillage, du tournage et de la décoration.

507 Rue Saint Georges, Trois-Rivières

Le Sea Shack est devenu une destination gourmande incontournable de la région de la Mauricie. Située sur le bord du Lac Saint-Pierre, cette petite halte routière est un lieu secret pour déguster des délices de la mer : crevettes pannées, calmars frits, gravlax, sandwich à la truite et un excellent gelato. Sur place, de nombreuses tables à pique-nique vous permettent de manger avec une vue imprenable du lac.

12271 Rue Notre Dame Ouest, Trois-Rivières

Pour une activité originale ou simplement retrouver son cœur d’enfant, rendez-vous chez Laser Plus. Le complexe accueille un jeu d’évasion, des aventures en réalité virtuelle, des labyrinthes de laser tag et un mini-golf avec des dinosaures géants! Le parcours de 18 trous est illuminé de néons et parsemé des créatures préhistoriques. Vraiment cool!

2410 Rue Louis Allyson, Trois-Rivières

L’Hôtel Oui-go est un joli hôtel-boutique niché au centre-ville de Trois-Rivières. Réaménagé dans une ancienne banque, on retrouve un caractère historique et des artefacts originaux. Les chambres sont confortables et modernes. De plus, le petit-déjeuner est servi au lit.

1413 Rue Notre Dame Centre, Trois-Rivières

Lorsqu’on pénètre le magasin général «Lebrun en ville», on est transporté à l’époque de l’après-guerre, là où les gens du village se ruaient pour faire leurs commissions. Des bouteilles originales de boissons gazeuses, des bonbons rétro, des manteaux en fourrures, des vinyles de 33 tours ou encore des produits de beauté originaux tout y est vraiment vintage! Détail important : c’est situé juste à côté de l’Hôtel Oui-Go!

1411 Rue Notre Dame Centre, Trois-Rivières

