Les «donuts» flottants où organiser un BBQ sur l’eau sont de retour à Laval et Boucherville

Comme l’été 2021 se déroulera à nouveau au Québec, il est temps de commencer à planifier vos sorties avec votre bulle!

L’une des activités incontournables à proximité de Montréal est sans contredit les bateaux-beignes Top Dopico BBQ Donut.

Ces derniers permettent non seulement de se promener en bateau sur la rivière des Mille-Îles à Laval ou à partir de la marina de Boucherville, mais également de faire un barbecue!

Pour ce faire, vous devez sélectionner le forfait qui inclut le grill et le charbon à la noix de coco. Sinon, le bateau «de base» a une glacière au centre où vous pouvez déposer vos boissons.

Si jamais vous n’avez pas envie de cuisiner vous-même vos grillades, sachez qu’il est possible de réserver un bateau-beigne qui inclut non seulement la nourriture et des breuvages mais également la présence d’un chef à bord pour s’occuper du repas!

Pour connaitre tous les forfaits et réserver votre journée en bateau-beigne, visitez le site de Top Dopico BBQ Donut.

