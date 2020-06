Alors que la pandémie COVID-19 nous empêche de faire une tonne d’activités estivales qui sont habituellement à nos agendas, les ciné-parcs eux vivent un regain de popularité qui fait plaisir à voir.

Écouter des films en plein air a de nombreux avantages.

Voici donc 9 raisons pour lesquelles on adore les ciné-parcs!

1. Vous avez TOUJOURS droit à deux films pour le prix d’un

Avis aux couche-tard, les ciné-parcs proposent toujours des projections doubles de leurs films. Vous en aurez deux fois plus pour votre argent.

2. C’est un «road trip» en soi

À défaut de pouvoir voyager outremer, aller au ciné-parc offre cette «vibe» de «road trip» qu’on aime temps. On s’habille en mou, on mange n’importe quoi et on roule!

3. Vous pouvez apporter vos snacks

Parlant de manger «n’importe quoi», au ciné-parc tout est permis! Jujubes, chips, popcorn, chocolats... Vous pouvez manger tout ce qui vous tente!

4. Vous pouvez porter n’importe quoi

Vous n’êtes pas prêt à délaisser la tendance «legging» de la pandémie? Ça tombe bien, car au ciné-parc personne ne va vous juger sur votre kit!

5. C’est abordable!

Le prix pour une entrée au ciné-parc est autour de 12$ par personne ou 30$ par voiture (maximum). Considérant que vous aurez droit à deux projections de films et que vous pouvez apporter vos propres gâteries...!

6. Vous pouvez amener votre chien

Voilà enfin une sortie qui fait plaisir à tout le monde... même à votre ami à quatre pattes!

7. Vous pouvez frencher (en masse)

Ben oui. L'un des avantages à aller au ciné-parc c’est certainement que vous pourrez donner des becs à votre tendre moitié un peu plus longtemps que quand vous êtes assis dans une salle de cinéma.

8. Vous pouvez vous installer dans la valise de la voiture

Pour un «set up» ultra «instagrammable», vous pouvez installer un lit gonflable dans la valise de votre voiture et vous envelopper dans plusieurs couvertures.

9. Vous pouvez vous endormir sans gêne (si le film et plate)

Si le film n’est pas à votre goût, rien ne vous empêche de fermer les yeux un peu trop longtemps...

