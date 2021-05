Le Riverside St-Henri ouvre le Café Malté, un très cool café-food truck sur le canal de Lachine

La pandémie n’a certainement pas ralenti la gang du Riverside St-Henri qui prépare l’ouverture d’un tout nouveau projet : le Café Malté.

Situé au bout complètement de la terrasse du Riverside St-Henri, au bord du canal de Lachine, le Café Malté tient son nom de la Canada Malting, l’usine voisine abandonnée depuis plusieurs années mais dont la fonction première était le maltage.

Le tout nouvel établissement qui est donc situé aux pieds des emblématiques silos de l’usine ouvrira officiellement ses portes le 22 mai.

Le café-food truck proposera plusieurs déclinaisons de café dont un «nitro cold brew», du thé glacé maison et de délicieuses viennoiseries locales. Pour son café de qualité, le Café Malté fait confiance à JUNGLE torréfacteur de café qui torréfie ses produits à Montréal!

Le nouveau food truck de café et viennoiseries va se joindre au déjà existant et très instagrammable camion de crème glacée rose du Riverside St-Henri, déjà stationné au bord du canal.

Pour le grand week-end d’ouverture, le Riverside St-Henri souhaite faire les choses en grand. C’est pourquoi les clients qui seront de passage pourront profiter du cold brew ou de la crème glacée molle (ou les deux!) pour 1$ seulement. Cette promotion sera en vigueur samedi le 22 mai seulement.

Pour le moment, les heures d’ouverture du Café Malté sont le samedi au dimanche entre 10h et 16h. En ce qui concerne le camion de crème glacée, vous pouvez y commander un dessert du jeudi au vendredi de 17h à 21h, et du samedi au dimanche entre 13h et 21h.

Le Riverside St-Henri a complètement transformé l’endroit où se trouvent les food trucks avec la pièce d’art «SILOVE» par Urban Downfall. Impossible de résister à une photo Instagram lors d’une visite!

22 mai dès 10h, à l’arrière du Riverside, au bord du canal de Lachine

