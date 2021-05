Ce bistro glacé de la Rive-Sud propose un gigantesque cornet parfait pour les indécis

Êtes-vous le genre de personne qui est incapable de faire un choix, surtout lorsqu’il s’agit de saveurs de chocolat?

Les indécis à la dent sucrés seront ravis d’apprendre qu’un cornet parfait pour eux existe à Saint-Jean-sur-Richelieu.

En effet, le bistro glacé Le Grand Verglas propose un cornet de 4 étages que vous pouvez chacun couvrir d’un chocolat différent.

Appelé Le Grand Verglas, le cornet est le dessert de rêve pour ceux et celles qui ne sont jamais capables de faire un choix de trempage une fois rendu devant le comptoir de chocolat.

L’établissement tient même 24 saveurs de trempage de chocolat belge, alors ce n’est vraiment pas le choix qui manque!

Pour les moins téméraires, ou bien ceux qui sont plus confiance dans leur choix de chocolat, le bistro glacé propose aussi une version du Grand Verglas à trois ou à deux étages.

L’endroit a aussi un comptoir de sorbets faits maison à faire saliver avec des dizaines et des dizaines de choix, et un menu complet de desserts tous plus décadents les uns que les autres.

Que vous soyez de la Rive-Sud ou non, le bistro glacé Le Grand Veglas est assurément un endroit à découvrir si ce n’est pas déjà fait!

Le Grand Verglas

92, boulevard Saint-Luc, Saint-Jean-sur-Richelieu

