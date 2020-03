31 mini-chalets particulièrement cool à louer au Québec

Un loft dans les arbres ou une mini-maison sur roulettes? Un Airstream lustré ou une cabane qui flotte? Il y a tellement de microchalets et de prêts-à-camper qui poussent dans les forêts du Québec qu’on a du mal à se décider!

Flambant neufs ou déjà réputés, luxueux ou rustiques, avec ou sans salle de bain: voici une trentaine d’options particulièrement inspirantes pour vos séjours en forêt.

LES MICROCHALETS & MINI-LOFTS DANS LES BOIS

1. La Cabana

Labelle, Laurentides

Perché sur un rocher au milieu des bois, ce chalet lumineux, sans électricité ni salle de bain, est un havre de paix chez Kayak & Cabana. Sur place: descente en kayak ou en SUP sur la rivière Rouge.

2 ou 3 personnes/125$ par nuit, pour 2

2. Les cabines Laö

Racine, Cantons-de-l’Est

«Une chambre d’hôtel entourée d’arbres et d’animaux sauvages»: voilà ce qu’on nous promet avec les nouvelles cabines écologiques et contemporaines du site Laö Cabines Nature, en location depuis juin dernier. Pour le moment, il y a trois types d'unité: Labsölu, Vü, Blök, mais d'autres prêt-à-camper «insolites» sont prévus pour l'été 2020, dont une «cabane de gang». À surveiller!

2 à 6 personnes/À partir de 85 $ par nuit

3. Les Pignons des bois

Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

Si vous aimez la simplicité, pensez aux prêts-à-camper triangulaires du Camping du Domaine Lausanne, un site comptant près de 400 emplacements de camping, 75 prêts-à-camper et, bientôt, une vague de surf artificielle extérieure. Ils sont «sans services», tranquilles et mignons, ces 10 «pignons des bois» sont même ouverts en hiver.

Jusqu’à 6 personnes/126,11$ par nuit en haute saison (88,28 $ en basse saison)

4. Le Maikan

Les Éboulements, Charlevoix

D’inspiration scandinave, ce prêt-à-camper est parfait pour se coller en admirant les étoiles. C’est le plus simple (lire: sans salle de bain) des mini-refuges stylés de chez Repère Boréal, un site qui propose aussi une zone spa dans les bois. À surveiller sur place à l'été 2020: un nouveau chalet dans les arbres!

jusqu’à 4 personnes/À partir de 199$

5. Le Kübe et ses voisins

Chimo Refuge, qui se décrit comme un «centre de vacances insolites» vous offre plusieurs prêts-à-camper, dont le Kübe, un refuge de bois avec un plafond de 3 m et de chouettes lits superposés. Jetez aussi un coup d’œil à sa voisine: la triangulaire Stella.

Jusqu’à 6 personnes/À partir de 140$ par nuit

6. Les mini-chalets Hom

Val-des-Monts, Outaouais

Tout équipés et luxueux, le Huard et le Héron sont deux microchalets modernes situés au bord du lac McGregor. Vous aurez votre jacuzzi extérieur avec vue sur l’eau ainsi que votre accès aux berges. L’endroit s’appelle Hom Mini-Chalets.

2 à 4 personnes/258,75$ par nuit

7. Le Shak de luxe

Un refuge au look urbain offrant le confort d’un condo au pied du mont Sutton: voilà ce que proposent les sept Shaks du Domaine Kabin Sutton, qui compte 52 km de sentiers de rando. Vous aurez aussi votre jacuzzi privé sur la terrasse.

2 adultes et 2 enfants/À partir de 223$ par nuit

8. La mini-maison au spa

Mandeville, Lanaudière

Aller au spa, c’est bien. Mais dormir sur place ensuite, c’est encore mieux. Au Natur’eau Spa et Chalets, vous trouverez quatre mini-maisons toutes neuves. Décor épuré, confort, lit douillet et équipement complet comme chez soi.

2 personnes/À partir de 139$ par nuit

9. Le loft écologique

Sutton, Cantons-de-l’Est

Lits suspendus, bain sur roulettes, poteaux de pompier et roues ou vélos stationnaires générateurs d’électricité: les Zoobox de chez Vertendre sont originaux, en plus d’être tout équipés et 100% autonomes en énergie.

4 ou 6 personnes/À partir de 130$ à 225$ par nuit, environ

10. Le chalet traditionnel version mini

Sainte-Lucie-de-Beauregard, Chaudière-Appalaches

Ceux qui ne jurent que par les bons vieux chalets de bois seront ravis de loger dans ceux du domaine Micro-Chalets des Appalaches, près du parc régional des Appalaches. Ils sont équipés, mais n’ont pas de salle de bain. Le domaine loue aussi un «pod».

2 à 4 personnes/À partir de 108,95$ par nuit

LES DÔMES, SPHÈRES & BULLES

11. La méga bulle

Saint-Calixte, Lanaudière

Deux types de bulles transparentes vous sont proposées aux Pieds sur Terre: des bulles doubles et une bulle «de groupe» pour six adultes. Dans les deux cas, vous aurez l’électricité, une salle de bain rustique, un coin spa à l’extérieur ainsi qu’une terrasse et un BBQ. Et une inoubliable vue sur les étoiles, bien sûr.

2 ou 6 personnes/À partir de 160$ par nuit (260 $ pour la bulle de groupe)

12. Le dôme «glamping»

Saint-Fulgence, Saguenay

Le Parc Aventures Cap Jaseux offre des dômes vitrés très attrayants aux voyageurs, avec vue sur le fjord et le ciel étoilé. Meublés, isolés et mignons comme tout, ils ne disposent pas de salle de bain, mais sont éclairés à l’énergie solaire et vous aurez de quoi cuisiner.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 245$ par nuit (c'est le prix en basse saison)

13. Le dôme luxueux

Petite-Rivière-Saint-François, Charlevoix

Installés à flanc de montagne et équipés comme une véritable maison, les dômes de Dômes Charlevoix font rêver avec leur décor raffiné et leur petite terrasse avec jacuzzi privé. En plus, ils offrent des vues sublimes sur le fleuve.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 295$ par nuit

14. La sphère suspendue

Saint-Fulgence, Saguenay

Vous voulez dormir en hauteur? Le Parc Aventures Cap Jaseux a aussi d’originales sphères suspendues à vous offrir. Il faut emprunter une petite passerelle pour les atteindre. Confortables et bien équipées, elles fonctionnent à l’énergie solaire (toilette et point d’eau à proximité).

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 245$ par nuit (c'est le prix en basse saison)

15. La cabane d’été avec dôme

Sacré-Cœur, Saguenay

Sur le site écotouristique, Canopée Lit, il y a plusieurs bulles à louer, mais aussi de jolies cabanes d’été avec un dôme qui permet d’admirer la cime des arbres ou la lune dans son lit. Elles sont perchées à 5 m du sol et vous aurez une salle de bain rustique privée à l’extérieur.

2 personnes/À partir de 163$ par nuit

16. Le nid d’amour (nouveauté!)

Mont-Tremblant, Laurentides

À compter du 10 juillet 2019, on pourra passer la nuit dans l’un des romantiques dômes Love Nest du domaine Bel Air Tremblant. On nous promet un nid douillet apaisant avec salle de bain complète, lit king, cuisinette et jacuzzi privé extérieur. Hâte de voir?

2 personnes/À partir de 230$ par nuit

LES ABRIS SUR L’EAU

17. La cabane flottante

Sainte-Agathe-des-Monts, Laurentides

Au Camping du Domaine de Lausanne, en plus des terrains de camping et des prêts-à-camper, vous découvrirez un petit lac sur lequel sont installées 10 cabanes flottantes particulièrement attrayantes, sans eau courante, mais électrifiées, avec un balcon sur l’eau.

2 adultes et 2 enfants/126,11$ par nuit en haute saison (88,28 $ en basse saison)

18. Le «Tipieau»

Sabrevois, Montérégie

Au Domaine Pourki, il est possible de passer la nuit dans un tipi flottant, sur la rivière Richelieu. Matelas et trappe pour pêcher vous attendent à l’intérieur de la «tente», alors qu’à l’extérieur, vous aurez votre BBQ et votre terrasse (et une toilette sèche). Vous vous rendrez au tipi en canot!

à 4 personnes/À partir de 170$ par nuit en haute saison (130 $ en basse saison)

19. La hutte Bora Bora

Sabrevois, Montérégie

Vous savez, ces villas sur pilotis dont on rêve pour une lune de miel? Eh bien, il en existe des versions québécoises (et beaucoup plus rustiques!) au Domaine Pourki. Quai de bois, toit de palme, lits et espace de rangement vous y attendent.

Maximum 4 personnes/À partir de 195 $ par nuit en haute saison (170 $ en basse saison)

LES P’TITES ROULOTTES

20. Les mini-maisons sur roue

Rimouski, Bas-Saint-Laurent

Près du (magnifique) parc national du Bic, vous pouvez louer des maisonnettes sur roues au milieu des fleurs sauvages. Près du Saint-Laurent, le Domaine Floravie propose sept chalets Tiny House tout équipés (cuisine, douche et toilette à compost) et écologiques.

De 1 à 4 personnes/À partir de 147$ par nuit

21. Le wagon de berger

Labelle, Laurentides

Au bord de la rivière Rouge, chez Kayak & Cabana, cet abri fait de cèdre est un parfait cocon pour les amoureux. Son look s’inspire des habitations des bergers d’autrefois. Éclairage à la batterie; toilettes et douches à l’accueil.

2 personnes/125$ par nuit

22. La roulotte gitane

St-Élie-de-Caxton, Mauricie

Dans le village de Fred Pellerin, le Rond Coin offre divers hébergements originaux, dont une romantique roulotte gitane, décorée avec tout ce qu’il faut de rideaux vaporeux et de chandelles pour s’éclairer le soir. Vous aurez accès au pavillon sanitaire ainsi qu’à la yourte-café-salle de spectacle à l’entrée.

2 personnes/À partir de 95$ par nuit

23. Les Airstream vintage

Sutton, Cantons-de-l’Est

Deux caravanes Airstream bien lustrées, bien rétro et bien rénovées vous accueillent dans la forêt du Diable Vert. Apportez votre réchaud, votre vaisselle, votre sac de couchage et installez-vous confortablement dans vos meubles en acier inox! Bloc sanitaire à deux pas.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 109$ par nuit

LES (PLUS BELLES) CABANES DANS LES ARBRES

24. Les cabanes avec vue

Sutton, Cantons-de-l’Est

Nichées dans les érables, les huit cabanes de bois du Diable Vert sont intimes, rustiques et à distance de marche du pavillon de services. Elles offrent de magnifiques vues, tant sur les montagnes de la région que sur celles du Vermont.

2, 4 ou 8 personnes/À partir de 119$ par nuit

25. Les refuges perchés

Mont-Tremblant, Laurentides

Envie d’un séjour de glamping dans les Laurentides? Les belles cabanes dans les arbres des Refuges Perchés sont construites à la main, au bord d’un lac, dans une forêt tranquille dans laquelle on circule seulement à pied. Il y en a 10 (dont une yourte en bois) parmi lesquelles vous pourrez choisir.

4 ou 6 personnes/À partir de 109$ par nuit (varie avec la période de l'année)

26. Les cabanitas

Notre-Dame-de-la-Merci, Lanaudière

Perchées sur des pilotis à 5 m du sol, les Cabanitas de chez Kabania peuvent accueillir deux personnes pour un séjour de «camping de luxe» en forêt. Pour cuisiner, vous irez dans le pavillon communautaire, qui dispose d’une chouette véranda. (Le site compte aussi d’autres types de cabanes dans les arbres.)

2 personnes/82$ par nuit

LES PODS & AUTRES ABRIS INSOLITES

27. Le pod dans les bois

Sutton, Cantons-de-l’Est

Les «pods» du Diable Vert ont de petits airs de maison de fée. Écologiques, confortables et rustiques (toilette sèche extérieure), ces abris sont faits pour ceux qui souhaitent s’offrir un séjour de glamping original.

2 personnes/À partir de 99$

28. Le pod au spa

Mandeville, Lanaudière

On peut désormais vivre l’expérience du «pod» au spa nordique Natur’eau. Passez la journée dans les saunas et les bains chauds, puis allez poursuivre la relaxation dans votre petit refuge pointu tout équipé (avec salle de bain et cuisine).

2 personnes/À partir de 119$

29. Les Gouttes d’Ô

Montmagny, Chaudière-Appalaches

Ils ne sont pas dans les bois, mais ces prêts-à-camper sans services en forme de goutte d’eau pourraient quand même vous interpeller. Vous les trouverez au camping Pointe-aux-Oies, à deux pas du fleuve Saint-Laurent.

2 adultes et 2 enfants/100$ par nuit

30. L’igloo de bois

Saint-Élie-de-Caxton, Mauricie

Il existe un igloo quatre saisons sur le site du Rond Coin. Il est fait de bois, il est doté d’un puits de lumière et il ressemble un peu, de l’intérieur, à un chalet de montagne. Éclairage électrique, cuisine au gaz, poêle à bois à l’intérieur et bloc sanitaire à proximité.

Jusqu’à 4 personnes/À partir de 105$ par nuit

L’OPTION PARC

31. L’EXP

Cela fait déjà plusieurs années que les visiteurs des parcs nationaux du Québec peuvent profiter des EXP, des chalets pour deux, modernes et tout équipés. On les retrouve dans la plupart des parcs, dans des lieux boisés et intimes. Une valeur sûre.

À partir de 144$ par nuit + l’accès journalier au parc

Vous en voulez plus? Regardez ces quelques options sur Airbnb:

– Cabane douillette à Wakefield, Outaouais

– Tout petit chalet à Mont-Tremblant, Laurentides

– Maisonnette écologique à Lac-Brome, Cantons-de-l’Est

– Microchalet à St-Henri-de-Taillon, Lac-Saint-Jean