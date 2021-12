12 mini-hébergements parfaits pour bien «starter» l'année

Vous y allez toujours un peu trop fort durant le temps des Fêtes? Vous êtes toujours complètement épuisé rendu au 2 janvier?

Pour remettre votre foie dans le droit chemin et bien démarrer l’année 2019, dites-vous qu’il n’y aura probablement rien de mieux qu’un petit moment tranquille en forêt!

En passant! Plusieurs de ces sites offrent des cartes-cadeaux si vous cherchez des présents de dernière minute.

Et aussi... Si votre coup de cœur est complet pour les week-ends d’hiver, pensez au début du printemps. Quand tout est gris et slusheux en ville, une sortie dans les bois, ça fait toujours du bien!

Voici donc 12 mini-hébergements – luxueux ou rustiques – à réserver sans trop tarder.

Kabania

Dans la forêt de Lanaudière, le site Kabania est devenu un incontournable. En hiver, on a le choix entre neuf cabanes sur pilotis pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes. On doit marcher (huit minutes!) pour rejoindre notre nid, et apporter nos bagages en traîneau. Pour la cuisine et le bloc sanitaire, on se rend dans le bâtiment commun, lui aussi sur pilotis.

À partir de 110$ par nuit

Les Dômes Charlevoix, design et originaux, sont perchés à flanc de montagne à Petite-Rivière-Saint-François. Confos comme des chalets, ils sont dotés d’un spa privé, d’une terrasse, d’un foyer, d’une cuisine et d’une salle de bain et ils offrent une vue splendide. Les dômes accueillent jusqu’à quatre personnes. Suivez-les sur Instagram pour être à l'affût des annulations!

À partir de 370$ par nuit

Vous avez du mal à tenir en place? Les Zoobox du Vertendre devraient vous plaire. Ces lofts sont accessibles seulement par un petit sentier (0,1 à 2,5 km) et comprennent un lit suspendu au plafond, un vélo générateur d’électricité (!), une échelle de pompier et un mur d’escalade. Il y a même un bain sur roulettes que vous pourrez apporter sur la terrasse s’il ne fait pas -1000.

Pour une à six personnes. Un minimum de deux nuits est requis pour réserver.

À partir de 200$ par nuit

Il y a trois magnifiques types de mini-refuges au look scandinave sur le site du Repère Boréal, qui se trouve aux Éboulements, dans Charlevoix. Très douillets, avec ou sans salle de bain, les «repères» sont conçus pour deux ou quatre personnes et donnent accès à une belle zone spa.

Un chalet pour six est aussi proposé.

À partir de 119$ par nuit

Vous pensez avoir tout essayé? Que diriez-vous de dormir dans un hôtel flottant aux airs de bateau fait de conteneurs recyclés? C’est possible au Flotel de Salaberry-de-Valleyfield, qui restera ouvert même en hiver. Vous y trouverez six chambres tout confort, directement sur le lac Saint-François.

Haute saison: 1er juin au 30 septembre: 179$ à 349$ par nuit

Basse saison: 1er octobre au 1er mai: 99$ à 249$ par nuit

Ils sont tellement jolis, les wagons de berger de Kayak Café... On aurait presque le goût d’hiberner dedans! Sans eau courante ni électricité, ces unités de prêt-à-camper pour deux personnes se trouvent au bord de la rivière Rouge, dans les Laurentides. C’est une option tentante si vous vous sentez un peu bohème et que vous avez envie de glamping. Il y a aussi des mini-chalets sur le site.

130$ par nuit

Dans Lanaudière, le spa nordique Natur’eau s’est doté récemment de quatre nouveaux microhébergements: deux pods et deux mini-maisons. À considérer sérieusement si vous voulez vous remettre sur le piton en combinant journée au spa et nuit dans les bois.

À partir de 155$ par nuit (+ les frais de spa). Les prix varient selon la période visée.

Il y avait déjà des bulles transparentes pour deux personnes chez Les Pieds sur Terre, à Saint-Calixte. Mais il y a maintenant une méga bulle pour six personnes, avec mezzanine, salle de bain et cuisine, qui est encore plus alléchante. Et vous aurez votre jacuzzi à l’extérieur!

À partir de 130$ par nuit

Le site du Diable Vert, dans les Cantons-de-l’Est, offre divers hébergements écologiques et mignons, comme des pods, des cabanes et des chalets, mais on y trouve aussi deux Airstream fonctionnelles à l’année! Idéals pour les familles ou les groupes d’amis qui cherchent à s’évader de tout, le Pod promet de vous faire décrocher le temps d'une fin de semaine.

À partir de 159$ par nuit

Des refuges luxueux en nature, au pied du mont Sutton: c’est ce qu’offre le Domaine Kabin. Vous y trouverez sept Shaks tout équipés (lave-vaisselle et bain-tourbillon inclus!) pouvant accueillir deux adultes et deux enfants. C’est le genre d’endroit parfait si vous comptez aller skier dans le coin... ou si vous souhaitez simplement regarder Netflix en forêt.

À partir de 223$ par nuit

À Mont-Tremblant, les cabanes dans les arbres des Refuges Perchés vous offrent la possibilité de vous initier au glamping dans un parfait décor hivernal. Vous aurez besoin de raquettes pour rejoindre votre prêt-à-camper... et peut-être d’un peu de courage pour vous rendre aux toilettes sèches extérieures durant la nuit!

Il y a belles 10 unités, toutes différentes, pouvant accueillir jusqu’à six personnes.

À partir de 199$ par nuit. Un minimum de deux nuités est nécessaire pour réserver.

Ils ont un succès fou depuis déjà quelques années: les chalets EXP de la Sépaq sont de mini-unités pour deux personnes, vitrées et tout équipées, qui sont à louer dans les parcs nationaux de la province. Vous y serez confortable après votre journée de plein air, c’est garanti.

À partir de 149$ par nuit (+ les frais d’accès du parc)

