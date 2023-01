Airbnb: 5 chalets magiques avec un spa à louer à Tremblant

Tremblant est sans doute le paradis des chalets scandinaves à louer!

Pour en profiter, Airbnb propose des séjours d'exception dans des chalets ou des mini maisons au cadre idyllique.

Voici 5 jolis Airbnb tombés dans le radar de Silo 57 pour votre prochaine escapade à Tremblant.

1. Snö Tremblant - Parc national du Mont-Tremblant

En montagne, cette nouvelle construction vitrée promet un luxe contemporain avec une terrasse et un spa. Ce chalet ouvre ses portes dans un cadre idéal pour des retrouvailles entre amis ou un weekend en famille. Il y a même un espace aménagé avec du wifi pour faciliter le télétravail.

Capacité: 6 invités , 3 chambres, 4 lits et une salle de bain

Animaux non permis

594$ par nuit pour un séjour en février

2. Le 1603 - Sainte-Lucie-des-Laurentides

Entre Tremblant et Saint-Sauveur, ce sublime chalet au look farmhouse se compare à un véritable cocon douillet en nature. Il inclut un spa privé et des foyers extérieurs et intérieurs. Éloigné de Tremblant, vous profiterez d’un bien meilleur prix que les chalets collés à cette région très touristique.

Capacité: 5 invités, 2 chambres, 3 lits, 1,5 salle de bain

Animaux non permis

137$ par nuit pour un séjour en mars

3. Klīnt Tremblant - La Conception

Voici un chalet d’exception de type scandinave situé à flanc de montagne à La Conception (à 10 minutes du village de Tremblant). Entourée par la forêt, cette propriété offre un sentiment d’intimité et de calme à ses occupants. Idéal pour une gang d’amis!

Capacité: 6 invités , 3 chambres, 3 lits et 1 salle de bain

Animaux non permis

424$ par nuit pour un séjour en mars

4. Chic Haus «dog-friendly» - La Conception

Ce condo bénéficie de tout le confort dont vous aurez besoin lors de votre séjour à Tremblant. À proximité des pistes de ski, vous serez séduits par l’adorable spa et la finition impeccable de la maison.Avec une vue sur la forêt et les étoiles, et devient le point de départ pour découvrir la sublime région.

Capacité: 4 invités , 2 chambres, 2 lits et 1,5 salle de bain.

Animaux acceptés!

329$ par nuit pour un séjour en février

5. Dröm Cabin - La Conception

Après votre séjour à la Dröm House, vous aurez envie d’y déménager. À 20 minutes de Tremblant, au cœur de la forêt, ce chalet offre une escapade à la scandinave dans les Hautes-Laurentides. Avec ses deux terrasses, dont une sur le toit, vous aurez l’occasion de profiter de la nature à plusieurs endroits. Idéal pour un séjour en famille, en amoureux ou entre amis, en pleine nature.

Capacité: 5 invités , 2 chambres, 3 lits et 1 salle de bain

Animaux non permis

350$ par nuit pour un séjour en février

