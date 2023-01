Un chalet scandinave en forêt avec un sauna baril à louer à Harcourt en Ontario

Si l’envie de fuir le quotidien se fait grandissante, mettez le cap vers Harcourt en Ontario. Avec son allure scandinave et son sauna baril, ce microchalet sur pilotis est idéal pour faire le plein d’amour et d’air frais.

Conçu pour deux personnes, le Airbnb se trouve à Harcourt, en Ontario, à environ 5 h de Montréal. Il est construit sur un terrain de deux acres où les pins rouges et blancs tiennent la vedette.

Airbnb

L’intérieur du chalet est conçu dans un souci de faire plus avec moins. Dans les 439 pieds carrés, vous trouverez l’aire de vie lumineuse avec une cuisine complète, une salle de bain et une chambre.

Airbnb

Le chalet est doté d’un foyer intérieur qui ne passera pas inaperçu lors des journées froides d’hiver.

Pour ce qui est de l’expérience thermale, c’est à l’extérieur que vous profiterez de votre sauna privé. Pour une séance de thermothérapie complète, vous pourrez même utiliser la douche froide à l’intérieur (ou le banc de neige, selon la saison!).

Visionnez la vidéo ci-haut pour découvrir ce joli chalet!

Après votre séance, libre à vous de vous emmitoufler au coin d’un feu de camp ou de vous réfugier à l’intérieur pour admirer les étoiles par les larges fenêtres.

Airbnb

Durant votre séjour, les hôtes fournissent une passe pour les parcs régionaux de la région. Le parc le plus proche est le Silent Lake Provincial Park, à 11 minutes de voiture où vous pourrez faire de la randonnée, du canot, du paddle board ou du kayak, lézarder sur la plage et plus.

Le chalet est disponible pour la location sur le site de Airbnb. Il faudra payer 309$ par nuit pour un séjour en janvier.

Ces autres chalets risquent de vous plaire:

