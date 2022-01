Ski de fond Montréal: 13 endroit où en faire sur l'île

Les amateurs le savent déjà: ce n’est pas nécessaire de sortir de l’île de Montréal pour faire du ski de fond ni d’aller bien loin de l’autre côté des ponts.

Si vous comptez vous initier ou vous remettre à ce sport cette année, vous serez heureux d'avoir cette liste sous la main. Montréal compte plus de 100 km de sentiers balisés pour les adeptes de ski de fond. À l'exploration!

Voici 13 endroits magnifiques à Montréal et dans les environs pour s'initier et profiter de ce sport d'hiver:

Pourquoi ne pas redécouvrir ce bon vieux mont Royal grâce à ses 22 km de sentiers de ski de fond? Rendez-vous d’abord au pavillon du Lac-aux-Castors pour prendre une carte des pistes ou pour louer des skis. Vous n’avez aucune expérience et ça vous stresse? Des cours d’initiation pour adultes seront offerts avec les Amis de la montagne.

Accès gratuit

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

Pour longer le fleuve, le canal et ses glaces impressionnantes cet hiver, l’une de vos options sera le sentier de ski de fond classique La Riveraine, à Verdun et LaSalle. Vous trouverez différents stationnements le long du parcours, qui fait un total de 21,3 km. Il y a aussi d’autres pistes, plus courtes, dans le secteur.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

Cap sur Rosemont-La-Petite-Patrie! Le grand parc Maisonneuve compte 8 km de sentiers (ainsi que 2,7 km pour le ski «pas de patin», qui est une technique différente), tout ça avec vue sur le Stade olympique. Vous pourrez ensuite poursuivre la balade dans le Jardin botanique.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

Oui, on peut profiter du Jardin botanique même en hiver. En tout, 3 km de pistes de ski de fond aménagées vous y attendent. Vous voulez allonger votre balade? Ce sentier est connecté à ceux du parc Maisonneuve.

Certaines installations sont actuellement fermées au public conformément aux consignes sanitaires en vigueur. Il est possible que la situation change au cours de l’hiver, en fonction de l’évolution des recommandations de la Direction nationale de santé publique.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

Un des plus grands parcs de Montréal offre un terrain de jeu assez épatant pour les adeptes de ski de fond. Avec un parcours plat totalisant 2,1 km, le parc Jarry est accessible et saura plaire aux débutants. Une pause autour de l'étang s'impose.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

Les deux pistes du parc Lafontaine sont d'une longueur totale de 3.9 km. Les pistes sillonnent la partie ouest du parc. Le terrain est assez plat.

Accès gratuit

Pas de location d’équipement

Tous les détails ici

Tout près de l'Espace 67 de l'Île Sainte-Hélène, vous trouverez un parcours d'initiation de 300m parfait pour vêtir ses skis une première fois. Un deuxième parcours de 5,4 km se trouve sur l'Île Notre-Dame.

Accès gratuit

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

Au nord de Montréal, ce parc-nature urbain s'étend le long de la rivière des Prairies. Lors de votre balade, vous serez témoin de nombreux bijoux historiques comme les ruines du site des Moulins, la maison du Pressoir et la maison du Meunier.

Accès gratuit (entrée au: 2425, boulevard Gouin Est, Montréal)

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

D'une superficie actuelle de 48 hectares, ce parc est appelé à devenir, d'ici quelques années, l'un des plus grands parcs urbains de la Ville de Montréal. Cet hiver, vous pouvez profiter d'une piste de plus de 5,5 km qui surplombe le magnifique parc. Vous serez tenté de regarder le ciel fréquemment puisque le parc se situe sous une ligne aérienne. Il est possible de louer des skis de fond et des raquettes sur place gratuitement.

Accès gratuit

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

Près du lac des Deux-Montagnes, le vaste parc-nature du Cap-Saint-Jacques propose 14 km de sentiers de ski de fond. Certains samedis d’hiver, on y offre des randos nocturnes ($) guidées sous les étoiles. Il faut réserver tôt!

Gratuit (stationnement payant)

Location d’équipement possible, cours également

Tous les détails ici

Relais chauffés (actuellement fermés), ski de soirée les mardis, mercredis et jeudis jusqu'à 21h et réseau de pistes totalisant 35 km (dont 8 km pour le pas de patin): voilà ce qui vous attend dans le parc national du Mont-Saint-Bruno, à 30-35 minutes de voiture de Montréal.

Accès: 21,96 $ (pour les adultes) et 18.70$ (pour les aînés 60 ans et plus et les étudiants 18-25 ans).

Le prix comprend le billet quotidien de ski et l’accès au parc. Location d’équipement possible (réservation obligatoire par téléphone au 1 800 665-6527 au moins 24 heures à l’avance)

Tous les détails ici

En été, on y va pour profiter de la plage. En hiver, on y va pour faire du ski de fond dans un beau décor hivernal, peu importe notre niveau ou notre style. Au total, six sentiers nous attendent, dont cinq patrouillés et entretenus mécaniquement. À 1 h de Montréal. Le billet doit être acheté à l'avance.



Accès: 21,31 $ (comprend le billet quotidien de ski et l’accès au parc)

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

Le parc linéaire le P’tit Train du Nord c’est un sentier, une piste multifonctionnelle et une piste cyclable de 234 km dans les Laurentides. En hiver, le ski de fond prend toute la place avec un dénivelé de 5%. Rendez-vous à la gare de Prévost pour démarrer votre périple, et profitez-en pour visiter la boulangerie Merci la vie à Piedmont ou le café La Petite Voisine à Saint-Jérôme qui se trouvent à proximité des sentiers.

Accès gratuit

Location d’équipement possible

Tous les détails ici

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s