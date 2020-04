IKEA vient de partager la recette «secrète» de ses boulettes suédoises

Une des principales raisons de magasiner chez IKEA est sans aucun doute le fait qu’on puisse y manger de délicieuses boulettes suédoises après ou avant avoir fait nos emplettes.

Bonne nouvelle, l'entreprise vient tout juste de dévoiler sur ses réseaux sociaux la recette de ses fameuses boulettes à la viande et de la célèbre sauce brune.

Voici donc comment réaliser les fameuses boulettes suédoises du IKEA chez vous.

Ingrédients pour les boulettes

500gr de bœuf haché maigre

500gr de porc mince

1 oignon finement haché

1 gousse d’ail écrasée

100gr de miette de pain

1 œuf

5 cuillères à thé de lait

Sel et poivre (généreusement)

Ingrédients pour la sauce

Huile

40gr de beurre

40gr de farine

150l de bouillon de légumes

150 ml de bouillon de boeuf

150ml de crème 35%

2 cuillères à thé de sauce soya

1 cuillère à thé de moutarde de Dijon

1. Mélangez le bœuf et le porc avec les doigts, ajouter les oignons, l’ail, les miettes de pain, l’œuf, le lait et assaisonnez.

2. Formez de petites boulettes de la mixture avec vos doigts et laissez reposer dans un réfrigérateur pour au moins 2 heures.

3. Dans une poêle à frire à feu moyen, versez un peu d’huile et ensuite faire revenir les boulettes jusqu’à ce qu’elles aient une belle couleur dorée.

4. Quand vos boulettes seront bien grillées, placez-les dans un plat qui va au four et continuez la cuisson 30 minutes à 160 ou 180 degrés Celsius.

5. Pour la sauce, faites fondre 40grammes de beurre dans une casserole, ajoutez la farine et brassez pendant 2 minutes. Ajoutez les bouillons de légumes et de bœuf en continuant de brasser. Puis ajoutez la crème, la sauce soya et la moutarde de Dijon et montez le feu pour que la sauce s’épaississe.

6. Quand tout est prêt, servez vos boulettes avec vos patates favorites (pilées, frites ou bien en grelot).

Bon appétit!

