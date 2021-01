Quoi faire: 15 activités à faire en janvier pour profiter pleinement de l'hiver

Le mois de janvier est déjà arrivé et toutes les raisons sont bonnes pour aller jouer dehors et profiter pleinement des joies de l'hiver.

Malgré les restrictions mises en place, il reste quelques possibilités d'activités à mettre à votre agenda pour ajouter un peu de magie à ce début d'année 2021.

Voici donc 15 activités à mettre à votre agenda ce mois-ci!

1. Faire le party dans votre salon durant Igloofest

Pandémie ou non, les organisateurs du festival Igloofest ont décidé de mettre en place un festival 100% virtuel. Du 21 janvier au 13 février, ce sera le moment de vous faire un bon cocktail et de danser dans votre salon!

2. Faire une balade au Parc Oméga

En hiver, visiter le Parc Oméga est plus féérique que jamais. En plus d'y voir une foule d'animaux dans leur habitat naturel (ou presque) durant votre balade en voiture à travers le site, vous pourrez également vous arrêter pour dévaler le sentier en raquettes et rencontrer quelques chevreuils sur votre chemin. Une sortie magique et sécuritaire à s'offrir pour profiter pleinement de l'hiver.

3. Visiter le Jardin botanique

Le Jardin botanique rouvrira ses portes très bientôt. C’est donc le moment idéal pour enfiler vos bottes bien chaudes et aller découvrir ce joyau de Montréal. C’est aussi une excellente activité à proposer à vos proches pour les voir (à deux mètres de distance).

Du 19 décembre au 14 mars, il est possible d’aller faire de la glissade sur chambre à air près du lac aux Castors, dans le parc du Mont-Royal. Une activité sécuritaire puisque chaque tube est désinfecté entre les glisses.

Déguster un bon repas est un excellent moyen de s'offrir un peu de réconfort. Après une journée à jouer dehors, il n'y a rien de mieux que de s'offrir un repas «take out» d'un resto que vous aimez.

En plus d’offrir de la glissade sur chambre à air, le parc du Mont-Royal peut également accueillir les amoureux du plein air sur la patinoire réfrigérée de 2500 mètres carrés. Vous y trouverez une ambiance féérique créée par la musique et de jolies lumières de Noël. La patinoire est accessible du 14 décembre au 14 mars.

En plus d’offrir des plats à emporter, le Mal Nécessaire et le Bar Pamplemousse offrent désormais des «kits à cocktails» à brasser chez soi. Parmi les options, on trouve une foule de cocktails exotiques qui feront voyager vos papilles!

8. Faire de la randonnée (à pieds ou en raquettes)

Glissez vos crampons dans votre sac à dos et coulez-vous un grand thermos de café, car il existe de nombreux sentiers à explorer l'hiver. Il suffit simplement d'être bien habillé et vous aurez un plaisir fou à découvrir les paysages de votre région sous la neige!

Les hôtels sont toujours ouverts, c’est donc le moment idéal de vous offrir un petit «staycation» bien mérité et de relaxer avec le petit-déjeuner au lit. Certains hôtels offrent même des forfaits «resto» grâce auxquels vous pourrez manger comme au restaurant sans avoir à quitter votre chambre.

Envie de dévaler les pentes de ski différemment? Il est possible de faire de la luge autrichienne au Massif de Charlevoix. L’expérience semble tout à fait inoubliable!

Il n’y a rien de plus réconfortant qu’une bonne tasse de chocolat chaud. Plusieurs cafés de Montréal proposent de délicieux chocolats chauds à savourer en vous promenant dans la ville. C’est aussi une belle activité à proposer à un ami que vous n’avez pas vu depuis longtemps (tant que la distanciation sociale est respectée)!

Même si le magnifique cinéma du Mile-End ne peut pas vous accueillir pour le moment, il est toujours possible de louer un film sur leur plateforme en ligne (et de leur donner un petit coup de main par le fait même). Vous y trouverez une belle sélection!

13. Cuisiner la recette (pas si) secrète des boulettes IKEA

En avril dernier, IKEA a révélé la recette de ses fameuses boulettes IKEA. Voilà une belle activité à faire pour vous réchauffer le coeur.

Découvrez la recette ici.

14. Se commander un «kit à fondue au fromage» pour deux du Bar Mamie

Le Bar Mamie fait partie de ces restaurants qui ont osé ouvrir leurs portes en 2020. Malgré tout, l'établissement a su se démarquer en offrant un menu à emporter alléchant, incluant un savoureux «kit à fondue au fromage». Ce dernier se vend 35$!

Pour ceux qui voudraient vivre des sensations fortes, il est possible de faire du canot à glace dans le Vieux-Port de Québec. L'entreprise Canot à glace Expérience propose des sorties pour tous les niveaux d'aventuriers. C'est donc votre chance d'essayer ce sport ancien et de profiter pleinement du fleuve Sant-Laurent gelé.

