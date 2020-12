Quoi faire: 15 activités à faire durant le temps des Fêtes

Même si le temps des Fêtes sera bien différent cette année, ce n’est certainement pas une raison pour déprimer.

Malgré les nouvelles restrictions mises en place, il reste quelques possibilités d'activités à mettre à votre agenda pour ajouter un peu de féérie à vos vacances.

Voici donc 15 activités à faire durant le temps des Fêtes!

1. Visiter le Jardin botanique

Le Jardin botanique rouvrira ses portes très bientôt. C’est donc le moment idéal pour enfiler vos bottes bien chaudes et aller découvrir ce joyau de Montréal. C’est aussi une excellente activité à proposer à vos proches pour les voir (à deux mètres de distance).

Rendez-vous sur le site web de l'Espace pour la vie pour connaître les détails.

Du 19 décembre au 14 mars, il est possible d’aller faire de la glissade sur chambre à air près du lac aux Castors, dans le parc du Mont-Royal. Une activité sécuritaire puisque chaque tube est désinfecté entre les glisses.

Près de la rue Wellington, entre le Dollorama et le bar Palco, se trouve une magnifique ruelle en «cul-de-sac». Cette dernière est spécialement aménagée pour faire vivre la féérie des Fêtes aux habitants du quartier.

C’est plus d’une dizaine de restos de Montréal qui offrent des tables d’hôte festives pour passer à travers le temps des Fêtes avec un brin de magie. Du repas traditionnel au menu gastronomique, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets!

• À lire aussi: Repas de Noël à emporter: tous les restaurants qui offrent un menu festif pour bien terminer 2020

En plus d’offrir de la glissade sur chambre à air, le parc du Mont-Royal peut également accueillir les amoureux du plein air sur la patinoire réfrigérée de 2500 mètres carrés. Vous y trouverez une ambiance féérique créée par la musique et de jolies lumières de Noël. La patinoire est accessible du 14 décembre au 14 mars.

Tous les détails ici.

À défaut de pouvoir être présenté à la Place-des-Arts, le spectacle annuel de Casse-Noisette sera présenté en ligne et à la télévision le 18 décembre à 19h sur ICI Télé et sur ICI ARTV, dans le cadre de LUNDI CULTURE, le 28 décembre à 20h.

En plus d’offrir des plats à emporter, le Mal Nécessaire et le Bar Pamplemousse offrent désormais des «kits à cocktails» à brasser chez soi. Parmi les options, on trouve une foule de cocktails exotiques qui feront voyager vos papilles!

Commandez ici.

Sachez que le parc régional du Mont-Ham acceptera les chiens exceptionnellement durant les 25, 26, 27 et 28 décembre. Une belle occasion de prendre l’air avec son compagnon à quatre pattes.

Les hôtels sont toujours ouverts, c’est donc le moment idéal de vous offrir un petit «staycation» bien mérité et de relaxer avec le petit-déjeuner au lit. Certains hôtels offrent même des forfaits «resto» grâce auxquels vous pourrez manger comme au restaurant sans avoir à quitter votre chambre.

Tous les détails ici.

Les restaurants Joe Beef et Le Mousso ont mis sur pied des menus à déguster devant la télé. Voilà le parfait scénario pour une soirée de «binge watching»!

Tous les détails ici.

Envie de dévaler les pentes de ski différemment? Il est possible de faire de la luge autrichienne au Massif de Charlevoix. L’expérience semble tout à fait inoubliable!

Tous les détails ici.

Il n’y a rien de plus réconfortant qu’une bonne tasse de chocolat chaud. Plusieurs cafés de Montréal proposent de délicieux chocolats chauds à savourer en vous promenant dans la ville. C’est aussi une belle activité à proposer à un ami que vous n’avez pas vu depuis longtemps (tant que la distanciation sociale est observée)!

Même si le magnifique cinéma du Mile-End ne peut pas vous accueillir durant les Fêtes, il est toujours possible de louer un film sur leur plateforme en ligne (et de leur donner un petit coup de main par le fait même). Vous y trouverez une belle sélection!

Tous les détails ici.

14. Cuisiner la recette (pas si) secrète des boulettes IKEA

En avril dernier, IKEA a révélé la recette de ses fameuses boulettes IKEA. Voilà une belle activité à faire durant vos vacances!

Découvrez la recette ici.

15. Se commander un «kit à fondue au fromage» pour deux du Bar Mamie

Le Bar Mamie fait partie de ces restaurants qui ont osé ouvrir leurs portes en 2020. Malgré tout, l'établissement a su se démarquer en offrant un menu à emporter alléchant, incluant un savoureux «kit à fondue au fromage». Ce dernier se vend 35$!

Tous les détails ici.

