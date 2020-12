Repas de Noël à emporter: tous les restaurants qui offrent un menu festif pour bien terminer 2020

À défaut de pouvoir partager un bon repas avec nos proches durant le temps des Fêtes cette année, on peut toujours se gâter en s'offrant un repas à emporter d'un de nos restaurants favoris.

Comme l'année 2020 a été particulièrement éprouvante pour les restaurateurs et les propriétaires de bars de Montréal, il est temps de leur montrer notre soutien (si l'on peut se le permettre). En plus de les aider, vous pourrez profiter d'un excellent repas à manger dans le confort de votre logis! La belle vie ou quoi?!

Voici donc les restaurants et entreprises qui offrent un menu festif à emporter ou à se faire livrer pour célébrer le temps des Fêtes chez soi!

Pour les Fêtes, le restaurant Hélicoptère propose des options à réchauffer à la maison pour 2, 4 ou 6 personnes (120$, 240$ ou 360$). Le repas contient même des mises en bouches pour grignoter lors de la préparation du repas, des plats pour partager avec vos proches, et une délicieuse bûche de Noël pour terminer en beauté! Vous vous régalerez! Profitez-en pour vous procurer l'une de leurs caisses de vin d'importation privé, histoire de fêter comme il se doit!

Vous avez jusqu’au 18 décembre pour réserver vos boîtes et les récupérations se feront le 23 décembre de midi à 20h30, ou le 24 décembre au matin entre 7h30 et 13h.

Commandez ici.



En plus de ses menus classiques et de son «tv dinner», le restaurant Joe Beef propose également un festin des Fêtes qui saura plaire aux amoureux de la décadence. Pour 185$ pour deux personnes ou 345$ pour 4 personnes vous aurez tout ce donc vous avez besoin pour célébrer en grand. Fromage, saucisson, noix, olives, salade d'endives et noix de pin, jambon de la Petite-Bourgogne & crème d'érable, pain de la boulangerie Hof Kelsten, rôti de dinde, gelée de canneberges, potiron farci et légumes d'hiver, gratin de pommes de terre et aussi un gâteau opéra pour terminer le tout.

Disponible en précommande pour cueillette ou livraison du 16 au 23 décembre.

Commandez ici.

Le restaurant Hoogan et Beaufort propose différentes boîtes repas festives dont deux pour deux personnes à 150$ chacune. La boîte «Beaufort» comprend du pain focaccia au seigle grillé sur feu de bois & beurre fouetté, de la mousse de foie gras, de la gelée de poire aux épices, une soupe de betterave blanche et de chanterelle marinée, de la tourtière du lac gargantuesque et deux choux maison avec ganache au chocolat noir, pistache et caramel. La boîte «Hoogan» est un peu moins traditionnelle. Elle offre donc un menu de ravioli à la courge et truffe noire, châtaigne, oignon brûlé et sauce crème aux herbes, de filet de boeuf de l'Ile-du-Prince-Édouard farci au foie gras et truffe noire ainsi que des morceaux de gâteau St-Honoré aux caramel et marron glacé.



Le pick-up ou la livraison de cette boite devra se faire entre le 16 et le 30 décembre 2020.

Commandez ici

Pour Noël, la Cidrerie Lacroix vous propose de vivre l’expérience d’un festin à la maison! Composée de grands classiques de la cuisine des Fêtes québécoise, la Boîte festin des Fêtes comprend un menu 5 services pour 2 à 4 personnes au prix de 149.99$. Vous pouvez y retrouver, entre autres, foie gras au cidre de glace Lacroix, profiteroles maison, ragoût de boulettes, pâté au poulet, rôti de porc, trempette d’artichauts, sucre à la crème, tarte dulce à la pomme, et plus encore.

La boîte est disponible pour livraison ou pick-up directement à la Cidrerie!

Commandez ici

Le restaurant Bloom sushi propose un plateau de sushis véganes pour 4 personnes afin que vous puissiez célébrer vos retrouvailles avec vos proches tout en simplicité. Le plateau contient 56 morceaux et est offert dès le 1er décembre.

Disponible en pré-commande via téléphone au (514)-906-2005.

Commandez en ligne ici.

Il est dès maintenant possible de commander votre coffret repas des Fêtes signé Les Enfants Terribles! L’entreprise propose plusieurs options : 3 choix de coffrets apéritifs (classique à 45$, végétarien à 40$ ou deluxe à 75$), un menu 4 services (classique à 55$, végétarien à 50$) ainsi que le panier de Noël pour 2 personnes à 140$, composé d’un potage de courge musquée, d’une salade de betteraves, ballotine de dinde aux marrons et aux champignons, de choux de bruxelles rôtis, d’une purée de pommes de terre et carottes, petits pains, condiments maison et bûche de Noël au chocolat.



Commandez ici

Reconnu pour ses assiettes plus décadentes les unes que les autres, le restaurant Au Pied de Cochon offre un véritable festin pour souligner le temps des Fêtes. Vous trouverez une foule de produits fins à ajouter à votre commande sur le site web du restaurant.

La livraison dans le Grand Montréal est aussi offerte, tous les détails ici. Les commandes doivent être acheminées 48h à l'avance.

Commandez ici



L’entreprise du célèbre chef Jérôme Ferrer nous propose non pas 1, pas 2 mais bien 6 coffrets gourmands! Disponibles pour 2, 4, 6 ou 10 personnes, les coffrets sont composés de différents menus classiques du temps des Fêtes et de bouteilles de cidre liquoreux. Par exemple, on peut retrouver dans le coffret «Dinde de Noël» pour 6 à 10 personnes à 250$, une dinde déjà cuite, un chutney maison aux canneberges, la tourtière Europea, un pain de viande avec sa sauce civet grand veneur à la truffe et crème de foie gras, un gratin dauphinois, des haricots verts et des tomates confites, un gâteau aux fruits, ainsi qu’une bouteille de Grand Frisson.



Découvrez les différentes boîtes et commandez ici

Le restaurant Le Flamant qui a changé son offre dernièrement a décidé de vous concocter une boîte gourmande pour les Fêtes. Pour 180$ pour deux personnes, vous obtiendrez un délicieux repas à réchauffer dans le confort de votre logis quand bon vous semble. Le menu officiel sera bientôt dévoilé. D'ici là, vous pouvez commander vos boîtes dès maintenant, et ce jusqu'au dimanche 13 décembre. La distribution se fera la semaine suivante, juste à temps pour vous permettre de préparer votre souper des fêtes!

Appelez au restaurant pour réserver votre festin.

(514) 543-4245

Comme le temps des Fêtes sera majoritairement fêté en petit comité cette année, l'animatrice Alexandra Diaz et l'entreprise locale Ferro se sont associées pour lancer une boîte apéro-repas pour 2! Offerte au prix de 115$, la boîte contient un repas complet composé de crevettes nordiques, de fondue au parmesan au saumon fumé Indian Bay, de rondelles de calmars, de saumon fumé à froid, d’une mousse de saumon, de jerky de saumon ainsi que du livre Fiesta Santé d’Alex Diaz, et d’une carte-cadeau de 25$.



Commandez ici

Le temps des Fêtes arrive à grands pas et pour célébrer comme il se doit, le Pullman bar à vin propose trois ensembles festifs à déguster chez vous. Il y a le Kit Apéro des Fêtes, le Kit Repas des Fêtes ou encore le Tout-Inclus, comprenant l’apéro, le repas et une bouteille de bulle pour bien lancer les festivités!

Les trois ensembles sont disponibles dès maintenant et en précommande.

Horaire de cueillette jusqu’au 19 décembre: Jeudi au Samedi, de 16h à 19h

Horaire spécial des Fêtes: 23, 24, 30 et 31 décembre, de 14h à 17h

Commandez ici



Ce savoueureux restaurant italien propose un menu pour deux personnes à déguster durant les Fêtes pour 103,48$. Vous n'aurez qu'à réchauffer les plats une fois chez vous. Le menu comprend un plat de mozzarella de Bufflonne (Fromagerie Fuoco, St-Lin, Qc) avec de la courge, du fenouil rôtie au miel, du basilic, des amandes, des feuilles de moutarde et focaccia, de la truite Kenauk fumée à l’érable avec yogourt, endives, cipollini, topinambours, herbes et salsa verde, une assiette de poulet de Cornouialles cacciatore avec olives, champignons, tomate, romarin, schiacciata de pomme de terre et une mousse au chocolat, café et noisettes en guise de dessert.

Précommandez le tout en ligne au moins 24 heures à l'avance. La cueillette a lieu les jeudis, vendredis et samedis.

Commandez ici

Vous nous l’avez demandé... le voici ! 🎄 Notre menu de Noël est maintenant disponible en précommande : ☎️ 514 524-0002 Publiée par Monsieur B sur Lundi 30 novembre 2020

Le restaurant «apportez votre vin» de la rue Villeneuve propose un alléchant menun pour deux personnes à 120$. Dans ce dernier, vous aurez droit à un cocktail de crevettes avec sauce maison, une livre dinde, un ragoût de boulettes, une tourtière à l'éffiloché de short ribs, des accompagnements et une bûche au choco en verrines!

Vous pouvez le commander ou le précommander en téléphonant ici: 514 524-0002

Tous les détails ici.

Ceux qui n'ont pas envie du repas traditionnel québécois pour les Fêtes peuvent commander la boîte-repas Temps des Fêtes du restaurant de cuisine fusion indienne India Rosa. La boîte comprend 3 entrées (soupe Daal Tarka, Paneer Tikka, poulet Hariyali) et 6 plats principaux (Poulet au Beurre, Agneau au Cari, Poisson Madras, Malai Kofta, Saag Paneer, Légumes Korma) et est disponible en format de 2 à 8 personnes. Un accompagnement de riz et pain Naan ainsi que d'une bouteille de vin et de la bière. Le prix varie entre 180$ et 400$ selon le nombre de personnes à nourrir. La livraison est gratuite jusqu'au 31 décembre!

Commandez ici.

Le service de traiteur embarque dans la folie des Fêtes en proposant des boîtes repas à commander pour une soirée en famille ou en amoureux. La première option est le la boîte du fameux Noël à l'envers de Chez Leon où les services sont inversés et l'expérience proposer est ludique. Ce coffret est offert pour 1, 2 ou 4 personnes et commence à 69,95$. La deuxième option est le coffret des Fêtes végétarien ou traditionnel qui commence à 34,95$.

Commandez ici.

Le restaurant La Confrérie a dévoilé son menu des Fêtes pour 2 personnes qui sera disponible le 17, 18, 19 et 23 décembre. Vous avez trois options : 6 services à 149$, 5 services à 125$ et 4 services à 89$. Vous devez absolument précommander si vous voulez manger le festin de la confrérie pendant le temps des Fêtes!

Précommandez en ligne ou par téléphone au 450-824-7077

Ce traiteur situé dans Hochelaga qui fait dans les repas santé a un menu des Fêtes hyper abordable pour une personne. Pour 25$, vous aurez un velouté de poivron rouge, du pâté à la viande, du ragoût de boulettes et jarret de porc, un filet de dinde, de la purée de pommes de terre jaunes, de la sauce, des atocas, de la salade grecque et un dessert.

Précommandez votre repas par téléphone 514-508-4383

18. Restaurant L'Express

Voici notre boîte du temps des fêtes! Réservez tôt, les quantités sont limitées. Bon appétit! *Pour le menu régulier de la semaine, visitez l'onglet menu Facebook ou encore le restaurantlexpress.com Publiée par Restaurant L'Express sur Jeudi 3 décembre 2020

Bonne nouvelle pour les amateurs de fine cuisine française, le restaurant L'Express que l'on adore pour son ambiance conviviale et ses plats sublimes offre une boîte des Fêtes à 98$ pour deux. Ces dernières contiennent un plateau apéro, un gravlax de saumon, une tourte au canard confit et cèpes et une bûche de Noël au marron. Réservez tôt, car les quantités sont limitées.

Téléphonez au 514-845-0673 pour passer votre commande!

*Cette liste sera mise à jour régulièrement!



