Le festival Igloofest de retour cet hiver

Les organisateurs de festivals sont nombreux à se retrousser les manches pour faire de l'année 2021 une réussite. Après l'annonce des têtes d'affiche du festival Osheaga et Petite-Vallée plus tôt cette semaine, voilà que c'est au tour de l'Igloofest d'annoncer son grand retour!

Malgré la pandémie de la Covid-19, le festival de musique électronique hivernal aura bel et bien lieu. C'est toutefois sous forme virtuelle que les festivaliers pourront assister aux différentes activités prévues dans le cadre de la 15e édition de l'évènement.

Le «festival le plus froid au monde», qui se tient normalement sur quatre fins de semaine dans le Vieux-Port de Montréal, prévoit donc diffuser les performances d’humoristes et de quelques DJ locaux entre le 16 janvier et le 2 février.

Une boutique en ligne est aussi disponible et mettra en vente la marchandise officielle, disponible en quantités limitées. Le festival, qui célèbre son 15e anniversaire cet hiver, s’est associé avec la compagnie montréalaise Robin des bas; pour chaque paire de bas vendue en ligne, une autre sera offerte à une personne en situation d’itinérance.

L'an dernier, plus de 82 000 personnes étaient allées danser à Igloofest.

Plus de détails sur la programmation sont attendus vers la fin janvier, souligne l’organisation par communiqué.

16 janvier au 2 février

