Une chic maison de 6 chambres dans le Village à vendre pour 1 288 000$

Cette maison de la rue Saint-Christophe dans le Village à Montréal ne passe pas inaperçue.

Sa façade de briques noires donne l’impression qu'elle appartient aux rues résidentielles de Manhattan.

Rozenblat Realty Group

La propriété a entièrement été rénovée et propose un espace de vie plutôt luxueux.

Par chance, plusieurs éléments d’origine ont été conservés pour rappeler que c’est une construction de 1880 après tout.

Rozenblat Realty Group

Le rez-de-chaussée à aire ouverte est hyperaccueillant avec ses murs de briques et les puits de lumière dans la salle à manger.

Rozenblat Realty Group

Au total, la maison offre six chambres et quatre salles de bain qui se trouvent au deuxième étage et au sous-sol.

L’une des chambres a droit à une jolie terrasse intime.

Rozenblat Realty Group

Visionnez la vidéo ci-haut pour voir à quoi ressemble l'intérieur de cette chic propriété!

La résidence est parfaitement située en plein cœur du Village, à distance de marche de plusieurs commodités et restaurants.

Rozenblat Realty Group

Anita Benabou et son équipe s'occupent de la vente de la chic maison pour 1 288 000$. Il est possible de l'acheter meublée également.

