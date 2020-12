Une pâtisserie spécialisée dans les éclairs sucrés a ouvert à Montréal

Les fanatiques de pâte à choux, crème pâtissière et glaçages sucrés seront extrêmement heureux d’apprendre qu’une boutique spécialisée dans les éclairs a ouvert ses portes à Montréal.

• À lire aussi: Repas de Noël à emporter: tous les restaurants qui offrent un menu festif pour bien terminer 2020

• À lire aussi: La terrasse hivernale avec dômes chauffés de retour cet hiver dans ce resto de Québec

La Pâtisserie L’éclaircie est située rue Ontario Est, dans le quartier Centre-Sud.

Ouvert depuis quelques semaines maintenant, l’endroit propose un menu composé de 12 éclairs sucrés.

Parmi les saveurs, il y a crème de pistache et cœur de framboise, mousseline aux bleuets façon cheesecake, crème et glaçage au café avec crumble au café et mousse au chocolat génoise à la noisette. Cette dernière saveur est justement sans gluten, pour ceux qui auraient des problèmes à ce point de vue.

Il est possible de composer des boîtes de trois ou six éclairs complets ou d’opter pour des boîtes dégustation de quatre, six ou huit mini-éclairs. Le prix des boîtes va de 12,50$ à 34$.

La Pâtisserie L’éclaircie est assurément un nouveau commerce à encourager si vous aimez les desserts français!

Pâtisserie L’éclaircie

1382, rue Ontario Est, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s

s