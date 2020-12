Les rassemblements finalement interdits pour les Fêtes

Noël, tel qu'annoncé par le premier ministre François Legault le 19 novembre, n'aura pas lieu.

Le gouvernement a confirmé le 3 décembre que les deux rassemblements de 10 personnes et moins en zones rouges entre le 24 et 27 décembre seront interdits finalement.

C'est le nombre de cas très élevé de personnes infectées par le virus et le nombre d'hospitalisations à la hausse durant les derniers jours qui a forcé le gouvernement à revenir sur son «contrat» initial.

Il faudrait donc être créatifs pour avoir du plaisir et souligner quand même Noël et la nouvelle année qui s'en vient en famille et entre amis sur Zoom!

