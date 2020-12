Safia Nolin partage ses 6 commerces préférés de la rue Masson

Si vous suivez Safia Nolin sur Instagram, vous savez très bien qu’elle habite Rosemont-La Petite-Patrie et qu’elle adore son quartier!

Elle est aussi très engagée et partage beaucoup d’informations sur son mode de vie écoresponsable en «stories».

Parmi ses actions, elle magasine et fait ses emplettes dans les petits commerces près de chez elle. En plus d’e poser un bon geste pour l’environnement, elle encourage l’achat local.

Voici donc les 6 commerces préférés de Safia Nolin à proximité de chez elle sur la rue Masson, qu'elle a partagés à sa communauté Instagram :

La succursale du café Pista au coin de la 2e avenue et de la Promenade Masson est un excellent endroit où aller chercher son café à boire sur le pouce ou pour les matins à la maison! Et comme Safia le dit si bien, les gens qui y travaillent sont hyper gentils et toujours prêts à répondre à vos questions sur le café!

2650, rue Masson

Un mode de vie écoresponsable commence entre autres par l’achat en vrac d’aliments et de produits ménagers. C’est pourquoi il n’est pas étonnant de savoir que la chanteuse fréquente souvent le Méga Vrac au coin de la 8e avenue.

3101, rue Masson

Après être allé faire le plein de produits en vrac, la fruiterie Au Melon Miel, entre la 4e et 5e avenue, est une autre adresse que conseille Safia pour compléter son panier d’épicerie.

2818, rue Masson

Le Maesmi MTL est l’un des commerces de proximité préférés de Safia non seulement pour le bon café qu’on y sert mais aussi pour les incroyables viennoiseries véganes et les soupes réconfortantes! L’établissement se trouve juste à l’est du boulevard Saint-Michel.

3353, rue Masson

Un autre endroit où vous avez pas mal de chance de croiser Safia Nolin sur Masson est chez le fleuriste Le Jardin de Mathilde au coin de la 1ere avenue. La grande majorité de ses plantes proviennent de là, les bouquets sont toujours magnifiques et même les chiens comme Pizzaghetti sont les bienvenus!

2619, rue Masson

Qui n’aime pas la boulangerie artisanale Les Co’Pains d’abord? La chanteuse le considère comme un établissement classique de Montréal et elle a bien raison! La succursale de la rue Masson se trouve entre la 3e et la 4e avenue.

2727, rue Masson

