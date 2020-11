Une maison à l’architecture spectaculaire à vendre pour 2 995 000$ à Wentworth-Nord

Il existe certaines propriétés qui sont de véritables œuvres d’art. C’est le cas de cette incroyable maison conçue en collaboration avec l’architecte de renom Alain Carle.

La propriété bâtie en 2014 est tout simplement magnifique. À l’extérieur, son design unique et fluide impressionne dès le premier regard.

Une fois à l’intérieur, la maison offre un espace chaleureux parsemé de matériaux bruts tels que le béton et le bois.

On retrouve un foyer au bois dans l’aire commune qui divise la pièce en deux.

La jolie cuisine possède également une petite serre où faire pousser des fines herbes fraîches.

Au total, la maison offre 4 chambres à coucher, deux salles de bain et une salle d’eau.

La chambre des maîtres possède sa propre salle de bain privée qui donne une vue à couper le souffle sur le paysage forestier.

La maison est également certifiée LEED Or ce qui signifie que les normes environnementales les plus strictes ont été suivies à la lettre lors de sa construction. On retrouve également des panneaux solaires sur le toit.

La propriété possède un total de 8,7 acres dont un accès au lac Héronnière.

C’est un parfait petit coin de paradis pour ceux qui ne voudraient pas s’installer trop loin de la ville. Wentworth-Nord se trouve à environ 1h15 de route de Montréal.

Découvrez l’intérieur complet de la propriété dans la vidéo ci-haut!

Cette magnifique propriété est à vendre pour 2 995 000$ par Melanie Clarke de Sothesby’s.

