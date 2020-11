Une spectaculaire maison à vendre pour 1 450 000$ près du canal de Lachine

Il existe des propriétés qui impressionnent la seconde où on y met les pieds. C’est le cas de cette maison en copropriété à vendre pour 1 450 000$ dans le sud-ouest de Montréal.

La propriété construite en 1989 a été complètement rénovée et offre désormais une aire de vie ouverte et lumineuse.

Au rez-de-chaussée, on retrouve une grande pièce aérée, composée de la cuisine, la salle à manger et du salon. On y retrouve un design moderne et épuré qui s’agence avec douceur aux poutres de bois de l’époque.

Un vaste îlot trône dans la cuisine. C’est l’endroit parfait où cuisiner et se retrouver entre amis pour un verre et quelques bouchées.

À l’étage, la chambre des maîtres vole la vedette avec sa salle de bain attenante, son foyer et son walk-in.

La maison possède un total de deux chambres et deux salles de bain.

Une petite terrasse est également accessible par le deuxième étage.

La propriété est idéalement située près du canal de Lachine, du métro Lionel-Groulx et d’une foule de services comme des épiceries, des boutiques et des restaurants.

Cette magnifique propriété est à vendre pour 1 450 000$ par Kévin Perreault et Vincent Gaudreau-Bussière de Engel&Volkers.

