8 endroits féériques où aller couper vous-même le sapin de Noël parfait

Si vous êtes à la recherche du sapin de Noël idéal, rien de mieux que d’aller le sélectionner vous-même, scie à la main, avec vos amis, votre famille ou votre tendre moitié!

C’est une excellente façon de se mettre dans l’ambiance des Fêtes et de profiter du grand air... tout en sentant le doux parfum des sapins baumiers!

Il y a plusieurs endroits près de Montréal où l'on peut aller couper soi-même son arbre de Noël.

En voici sept à moins de 1 h 45 de route:

Ici, à Henryville, en Montérégie, on vous remet une sciotte ainsi qu'un traîneau et vous partez choisir votre sapin idéal. On vous l’emballe ensuite dans un filet, et hop!

Arbres de 20 $ (rabais spécial) à 55 $

De 9 h à 17 h les samedis et dimanches, du 23 novembre au 22 décembre

Cette plantation de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot vous offre chocolat chaud, cidre ou café après votre sciage de sapin. Certains samedis et dimanches, la ferme Quinn propose également ($) des repas traditionnels des Fêtes.

Arbres à partir de 45 $ (+ prix d'entrée de 5 $ par personne)

Heures variables, du jeudi au dimanche, du 17 novembre au 24 décembre

À Sainte-Angèle-de-Monnoir, en Montérégie, vous pourrez choisir entre 700 à 800 arbres de Noël. Une fois votre sapin attaché sur le toit de la voiture, profitez-en pour faire une randonnée en tracteur, acheter des chevreuils en bouleau ou saluer le «vrai» père Noël!

Arbres à partir de 20 $

De 9 h à 16 h les samedis et dimanches, du 16 novembre au 15 décembre

Cette plantation cultive toutes sortes d’arbres, dont des sapins de Noël que vous pourrez couper vous-même. Pensez à aller faire un tour à la boutique pour choisir des décorations des Fêtes.

Arbres à partir de 25 $

De 8 h à 17 h, sept jours sur sept, à compter du début novembre et jusqu’au 22 décembre

Dans cette sapinière et pépinière familiale de North Hatley, on vous laisse choisir votre sapin sur place, mais on s'occupe de le couper pour vous. Ne vous attendez donc pas à manier la hache ou la scie! L'endroit offre une grande sélection de couronnes de Noël, que vous pouvez commander ou apprendre à fabriquer lors d'un atelier.

Arbres à prix variables

De 10 h à 16 h les samedis et dimanches, à compter du 1er décembre

Cette ferme située sur la route des vins de Brome-Missisquoi, à Saint-Armand, propose l’autocueillette ainsi qu’une boutique de Noël où vous pourrez vous procurer couronnes et autres ornements.

Arbres à partir de 35 $

De 9 h à 16 h les samedis et dimanches, à partir du 24 novembre

On vous promet un moment de nostalgie des Fêtes dans cette plantation de Lachute où vous couperez votre sapin en famille avant d’accepter un petit chocolat chaud. Si vous ne voulez pas scier votre arbre vous-même, vous pouvez en choisir un précoupé dans la grange.

Arbres à partir de 45 $ (en autocueillette)

De 9 h à 16 h 30 les samedis et dimanches, à partir du 24 novembre

Le Verger Champêtre est certainement l'endroit parfait pour vivre une journée remplie de magie. En plus de pouvoir y scier votre propre sapin, vous pourrez en profiter pour prendre une marche avec un alpaga ou un mini-cheval ou encore siroter un bon verre de jus de pomme chaud sur le bord du feu.

Le Verger Champêtre est ouvert jusqu'au 31 décembre, tous les week-ends.

Sapin en autocueillette : le prix d’entrée + 50 $ peu importe la grandeur!

* N’oubliez pas l’argent comptant et contactez les entreprises pour savoir quels types d'arbres sont offerts et connaître les adresses exactes.

** Vous n'habitez pas près de Montréal et voulez d’autres suggestions? Ce site permet de trouver des plantations offrant l’autocueillette près de chez vous.

