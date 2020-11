IKEA dévoile son offre du «Black Friday» 2020 qui n’a rien à voir avec les années passées

Le Black Friday, aussi appelé en français Vendredi fou, est prévu pour le 27 novembre prochain.

Or, plusieurs entreprises à travers la planète n’attendent plus ce fameux vendredi pour annoncer ou même lancer leurs offres respectives.

C’est le cas de IKEA qui a annoncé en grande pompe, le 16 novembre, ce que l’entreprise a décidé d’offrir à ses clients pour le Black Friday 2020.

En résumé, le mot d’ordre, cette année, est durabilité. Le géant suédois souhaite pousser les gens à consommer autrement pendant cette journée de surconsommation. La série d’initiatives permettra aux Canadiens d’économiser non seulement de l’argent, mais aussi de réduire leur consommation d’eau, d’énergie et de ressources et d'éviter le gaspillage.

Voici donc les grandes lignes de l’offre du Black Friday «durable» chez IKEA pour 2020:

Du 16 novembre au 2 décembre, les membres IKEA Family obtiennent deux fois la valeur de revente sur les meubles IKEA légèrement usagés qu’ils soumettent au programme Revendez-les. Le montant est remis sous forme de crédit en magasin.

Le vendredi 27 novembre, les membres IKEA Family recevront une réduction supplémentaire de 25% sur les articles achetés dans le rayon «Tel quel». Pour ceux qui ignorent ce qu’est le rayon «Tel quel», c’est la section près des caisses qui présente des articles IKEA à prix réduit reçus dans le cadre du programme de revente, mais aussi les démonstrateurs, les retours et les articles en fin de série.

Que ce soit en magasin ou en ligne, le détaillant mettra en vedette des produits durables faits de matériaux renouvelables à prix réduit qui permettent d’économiser l’énergie, l’eau et les ressources et de réduire les déchets et les emballages.

Le samedi 28 novembre, certains magasins IKEA Canada sélectionnés accueilleront des collectes de dons dans leur stationnement pour les meubles et les appareils électroniques. Entre 10h et 16h, les meubles et appareils électroniques usagés en bon état seront ramassés par des partenaires communautaires locaux en échange d’un incitatif supplémentaire, offrant aux clients un rabais de 25$ sur tout achat de 150$ ou plus jusqu’au 2 décembre.

En magasin et en ligne, IKEA mettra l’accent sur la façon dont les clients peuvent remettre en état leurs produits d’occasion et les réutiliser.

L’offre 2020 du Black Friday (Vendredi fou) du IKEA n’a donc plus de secrets pour vous!

