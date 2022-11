Hiverside: Un bar de glace féérique où se coller cet hiver dans Saint-Henri

Le magnifique bar-terrasse Riverside situé au cœur du quartier Saint-Henri se transformera en bar de glace féérique durant l’hiver.

C’est le célèbre sculpteur de glace Julien Doré, qui signe notamment la conception de l’Hôtel de glace de Québec, qui est derrière ce projet d’envergure.

Le «Hiverside» sera de retour dès le 8 décembre, et ce pour une période de quatre à six semaines. Les clients pourront profiter d’une ambiance festive au cœur de cet igloo géant et en profiter pour se délecter de quelques cocktails, histoire de se réchauffer.

On y retrouvera donc un bar de givre entièrement sculpté, des lumières pastels, des fourrures bien chaudes et une belle liste de boissons pour se réchauffer dans ce décor à couper le souffle. Assurez-vous de goûter au décadent chocolat chaud fait avec une touche de Grey Goose, de Xérès, d’Amaro, de piment et recouvert de guimauves.

Quand? Dès du 8 décembre pour une durée de 4 à 6 semaines selon la température

Mercredi et jeudi de 18 h à 23 h

Vendredi de 18 h à minuit

Samedi de 17 h à minuit

Dimanche de 17 h à 23 h

Coût d’entrée? 20$ + taxes (comprends un cocktail de bienvenue et un chauffe-main)

Où? 5020, rue Saint-Ambroise, Montréal, QC

Ne manquez pas nos dernières capsules!

