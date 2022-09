Portugal: 15 beaux Airbnb à louer à Lisbonne

Le Portugal est assurément populaire par les temps qui courent, tout particulièrement son envoûtante capitale, Lisbonne.

Si vous comptez vous y rendre prochainement pour siroter quelques verres de vinho verde et vous perdre dans ses belles rues pavées, sachez qu'il existe une foule d'appartements jolis, accueillants et abordables à louer un peu partout dans la villle.

Voici une sélection de Airbnb inspirants dans quelques-uns de nos quartiers préférés pour votre prochain voyage à Lisbonne:

Alfama

Le quartier: tout en côtes et en mini-rues pavées, l’Alfama est le plus ancien quartier de Lisbonne, et assurément l’un de ses plus typiques. Autrefois plutôt défavorisé, il est désormais recherché et, même s'il est assez touristique, il possède un charme authentique. Il est à ne surtout pas manquer, surtout tôt le matin avant l'arrivée des foules.

1. Pour les amoureux de l’Alfama

Le décor épuré et moderne de cet appartement a de quoi plaire aux voyageurs, mais c’est probablement le patio privé tout rose qui charmera les romantiques!

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 194 $ par nuit, plus les frais

2. Appartement Beguinhos

Le gros «plus» de ce joli appartement de l’Alfama est sans contredit son petit balcon, avec ses vues typiques sur les toits de la ville et le fleuve Tage. L’iconique (et touristique) Tramway 28 s’arrête juste en bas de l’édifice!

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

À partir de 99 $ par nuit, plus les frais

3. Petit appartement caché

Ce petit logement caché dans les dédales de l’Alfama a conservé beaucoup de cachet, avec ses carreaux de céramiques.

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de 103 $ par nuit, plus les frais

4. Logement paisible

Carreaux «azulejo» du 18e siècle, portes de bois restaurées, grandes fenêtres: ce petit appartement près de l’eau récolte d’excellents commentaires pour son style et sa luminosité.On le dit aussi très bien situé.

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

À partir de 130 $ par nuit, plus les frais

5. Option spacieuse

Un grand appartement confortable et lumineux, situé au rez-de-chaussée et doté d’une belle terrasse offrant des vues sur le Tage, le port et les toits. Certains voyageurs qualifient carrément cette terrasse de «magique» sur Airbnb!

Jusqu’à 6 personnes / 3 chambres

À partir de 329$ par nuit, plus les frais

Bairro Alto et Chiado

Les quartiers: Bairro Alto est un quartier bohème à découvrir dès la tombée du jour. On s'attable dans ses petits restaurants directement sur les pavés et on se joint aux fêtards qui débordent de ses tout petits bars de quartiers. Chiado, juste à côté, est en secteur parfait pour une promenade dans la journée, entre boutiques et cafés.

6. Grand logement typique

De style à la fois classique et moderne, ce logement, classé Airbnb Plus, est idéal pour les voyages en groupe. Il se trouve à proximité de nombreux restos, commerces, cafés et autres.

À partir de 185$ par nuit, plus les frai

Jusqu’à 8 personnes / 3 chambres

7. Appartement rénové

On a un gros faible pour les appartements lisboètes avec terrasse! En voici donc un de plus, joliment aménagé et rénové, qui peut accueillir un petit groupe au coeur de la ville.

Jusqu’à 6 personnes / 2 chambres

À partir de 183 $ par nuit, plus les frais

8. La ville à vos pieds

Dans Chiado, un petit appartement de style contemporain assez neutre, mais avec un charmant balcon où prendre un repas en profitant de spectaculaires vues sur la ville. Les commentaires précisent qu’il est très bien équipé également.

Jusqu’à 4 personnes / 1 chambre

À partir de 102 $ par nuit, plus les frais

9. Loft design

Au dernier étage, voici un nid stylisé et douillet pour profiter pleinement du quartier Bairro Alto. Le logement est de type loft, mais il offre deux chambres fermées.

Jusqu’à 6 personnes 2 chambres

À partir de 177 $ par nuit, plus les frais

Baixa

Le quartier: au bord du fleuve Tage Baixa est le cœur vibrant de Lisbonne. C’est une partie de la ville qui a été reconstruite après le gros tremblement de terre de 1755. Ses bâtiments du 18e siècle abrite des restaurants et boutiques. Vous repèrerez ce quartier grâce à l’imposante et très belle (et très jaune) Praça do Comércio.

10. Vue sur le château

Un loft sous les toits, rénové mais qui a conservé une foule de détails originaux, avec une terrasse absolument craquante. Le tout, avec vue sur le château Saint-George. Il est climatisé (ce qui n’est pas si commun à Lisbonne).

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres

À partir à 237 $ par nuit, plus les frais

11. Au coeur de Baixa

Cet appartement rénové, stylé et chaleureux, qui se décrit aussi comme charmant et moderne, se trouve à quelques pas du bord de l’eau. On nous y promet un internet rapide en plus!

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres

À partir de 224 $ par nuit, plus les frais

Mouraria

Le quartier: autrefois peu fréquenté par les voyageurs, Mouraria est aujourd’hui l’un de nos chouchous pour son côté très multiculturel, ses «azulejos», ses rues étroites et ses belles vues. Son histoire est riche (ce fût jadis le quartier des Maures, notamment), il est près de l’Alfama et c’est le berceau du fado!

12. Petite oasis

Un appartement joliment rénové, datant de la fin du 18e siècle, doté d’une petite cour intérieure parfaite pour relaxer après une journée d’exploration.

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres

À partir de 94$ par nuit, plus les frais

13. Loft éblouissant

Dans les hauteurs de Lisbonne, un appartement rénové, à la déco aérée, à aire ouverte, avec de belles vues sur le quartier en prime!

Jusqu’à 5 personnes / 2 chambres

À partir de 170$ par nuit, plus les frais

14. Appartement ensoleillé

Un loft sur deux étages, avec une chambre en mezzanine et un look contemporain. Il se trouve non loin de l’Alfama et de plusieurs quartiers d’intérêt.

Jusqu’à 2 personnes / 1 chambre

À partir de

15. Avec patio privé

Ce logement minimaliste, classé Airbnb Plus comme plusieurs autres de cette liste, dispose d’un petit patio intime où prendre son premier café ou son dernier verre.

Jusqu’à 4 personnes / 2 chambres

À partir de 140 $ par nuit, plus les frais

Pour d’autres idées dans d’autres quartiers:

