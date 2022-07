8 Airbnb dans les grandes villes du monde pour partir en «workation»

Bien que le concept de télétravailler n’importe où dans le monde ne soit aucunement nouveau, la pandémie a rendu le phénomène du «workation» plus populaire que jamais.

Si vous faites partie de ceux qui travaillent désormais de la maison, pourquoi ne pas accomplir vos tâches à partir d’une autre ville dans le monde que vous pourrez ainsi visiter les soirs et fins de semaine?

Tant qu’à partir pour un «workation», on vous conseille d’opter pour un logement locatif qui se trouve près de l’action. De cette façon vous pourrez sortir le soir, découvrir les restaurants, faire les boutiques, etc.

Assurez-vous de louer un endroit qui a du WiFi et un espace de travail dédié.

Voici 8 Airbnb de «workation» dans les grandes villes emblématiques de la planète :

Ce ravissant loft est situé à quelques pas du Colisée et juste au-dessus de la Via dei Fori Imperiali. Les principaux monuments, les places historiques et la station de métro Colosseo (ligne B) sont accessibles à pied. Pour les soirées plus tranquilles, le loft est confortable et il y a même un magnifique piano sur lequel s'exercer.

3 voyageurs

Pas d'animaux

Vous payerez 190$ la nuitée pour 4 nuits en novembre 2022

Cette chambre privée se situe dans une «maison particular» qui est en fait similaire au «bed & breakfast» que l'on connait mieux. La maison à l'architecture d'inspiration coloniale, est voisine du café-bar Madrigal qui sert d'excellents cocktails et tapas. Bien que la maison soit située dans le quartier urbain Vedado, l'endroit est assez calme. Les voyageurs ont accès à une jolie terrasse, au salon et à la salle à manger.

2 voyageurs

Pas d'animaux

Vous payerez 37$ la nuitée pour 4 nuits en septembre 2022

Perché au 30e étage d'un tout nouveau développement, cet appartement offre une vue à couper le souffle sur l'océan atlantique. Le logement est parfaitement équipé pour accueillir deux personnes qui souhaitent télétravailler ailleurs qu'à la maison grâce à deux espaces de travail: un premier dans le salon et l'autre dans la chambre. Au 27e étage de l'immeuble, une terrasse et une salle de gym sont accessibles.

2 voyageurs

Pas d'animaux

Vous payerez 96$ la nuitée pour 4 nuits en août 2022

Dans le quartier de Palermo, où l'on trouve des restaurants éclectiques, des bars à cocktails et des galeries d'art, se cache ce magnifique logement à louer. Divisé en trois étages incluant une terrasse privée sur le toit, l'appartement est très proche de la Plaza Serrano et à quelques pâtés de maisons du métro.

3 voyageurs

Pas d'animaux

Vous payerez 202$ la nuitée pour 4 nuits en août 2022

Ce superbe appartement design comprend une chambre et est situé au cœur de Malasaña qui est le quartier étudiant de Madrid. Boulangeries, restaurants et boutiques se bousculent sur les rues au alentour donc vous ne vous ennuierez pas à cet endroit. Le logement est également situé à seulement quelques minutes à pied de la Gran Via, l'avenue la plus célèbre de Madrid et à dix minutes de quartier gay-friendly Chueca.

2 voyageurs

Pas d'animaux

Vous payerez 173$ la nuitée pour 4 nuits en août 2022

Ce studio situé dans le quartier El Sereno vous permettra de facilement partir à la découverte de d'autres endroits populaires de Los Angeles comme South Pasadena, Highland Park, Downtown LA. À noté qu'il est fortement conseillé de louer une voiture lors d'un séjour à L.A., c'est la façon la plus simple et rapide de découvrir cet immense ville.

2 voyageurs

Pas d'animaux

Vous payerez 286$ la nuitée pour 4 nuits en août 2022

Ce magnifique condo comprend une chambre fermée, un salon avec balcon et une cuisine tout équipée. Le centre-ville est accessible très facilement comme il se trouve à seulement trois stations de métro. De nombreux bars, restaurants et boutiques sont aussi à proximité.

4 voyageurs

Animaux permis

Vous payerez 142$ la nuitée pour 4 nuits en août 2022

Située dans une rue calme du centre de Providencia, à 15 minutes à pied de la station de métro et à quelques pas du bus et de la piste cyclable, cette maison sera le QG parfait pour travailler de jour et découvrir la capitale du Chili de soir et fin de semaine. La maison offre aussi une terrasse sur laquelle vous pourrez relaxer le matin en buvant un bon café.

4 voyageurs

Animaux permis

Vous payerez 104$ la nuitée pour 4 nuits en juillet 2022

