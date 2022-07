Vous pouvez prendre le thé avec les alpagas dans cette ferme écologique à 40 min d’Amsterdam

Vous prévoyez voyager aux Pays-Bas bientôt et êtes à la recherche d’activités qui sortent de l’ordinaire afin de marquer cela en grand?

Ne cherchez plus: prévoyez une journée dans la région du village d’Egmond aan den Hoef, en Hollande-du-Nord.

Pourquoi ce village en particulier? Eh bien, c’est à cet endroit que se trouve la ferme Alpaca Eco Farm, où il est possible de prendre le thé en compagnie de jolies bêtes.

Contrairement aux fermes d’alpagas que l’on connaît au Québec, il est possible de faire bien plus que de seulement se promener avec un alpaga.

Cette ferme écologique des Pays-Bas propose de vous servir le thé ou le café à volonté ainsi que des sandwichs, des viennoiseries et des fruits dans sa serre. Les alpagas viendront vous rendre visite pendant votre lunch. Vous pourrez les nourrir (avec du foin) et les flatter et, surtout, immortaliser le moment par quelques clichés à publier ensuite sur Instagram.

L’expérience coûte 26 euros, soit environ 35 dollars canadiens. Elle est offerte toute l’année; les réservations se font chaque fin de mois pour le mois suivant. Si l’on se fie au calendrier de juillet 2022, pratiquement complet, ça semble très populaire, alors on vous conseille de ne pas tarder une fois que vos dates de voyage seront choisies.

Tous les détails sur cette ferme pas comme les autres juste ici.

