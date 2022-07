Vous pouvez déguster un Spritz Affogato à cette boulangerie italienne de Montréal

Et si on vous disait que deux incontournables de l’été, de la glace à la vanille et un Aperol Spritz pouvaient se déguster dans un seul et même verre?

C’est exactement ce que propose la boulangerie Arte & Farina à Montréal : un Spritz Affogato.

Il suffit de remplacer le café d’un traditionnel affogato afin que la glace soit plutôt noyée dans le cocktail estival par excellence.

Ça surprend, c’est rafraîchissant, et ça se déguste à merveille lors d’une belle journée ensoleillée sur la terrasse de la boulangerie.

Rappelons que le Arte & Farina a déménagé ses pénates sur la rue Sainte-Catherine Est dans le Village il y a quelques mois seulement.

C’est un bel endroit où casser la croûte le midi avec des spécialités italiennes, si vous travaillez dans le coin.

Gageons toutefois que ce fameux Spritz Affogato attirera des Montréalais de partout à travers la ville!

Pour les amateurs d’Aperol Spritz qui sont prêt à tout, sachez que l’entreprise montréalaise Attimi qui se spécialise en tiramisu de toutes sortes de saveurs, en propose un inspiré de l’Aperol Spritz.

Arte & Farina

1550, rue Sainte-Catherine Est

