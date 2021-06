8 excellents prêts-à-boire québécois à base de gin pour les journées ensoleillées

La popularité du gin ne dérougit pas au Québec. D’ailleurs, de nombreuses distilleries québécoises en font d’excellents et reçoivent des prix à l’international.

Plusieurs de ces entreprises d’ici sont également embarquées dans la folie des prêts-à-boire et proposent d’excellentes versions à base de gin qui sont toutes plus rafraichissantes les unes que les autres.

Alors, que ce soit pour célébrer la Journée mondiale du gin le 13 juin, ou tout simplement pour un après-midi entre amis au parc, voici 8 excellentes options de prêts-à-boire québécois à base de gin :

1. Gin Limonade Rose de La Distillerie 3 Lacs

On sort des sentiers battus avec la microdistillerie 3 Lacs de Valleyfield qui lance ce printemps une limonade rose à base de de vrai jus de citron et de gin. Ce prêt-à-boire marie l’acidité du citron, l’amertume et la fraîcheur du pamplemousse au parfum du romarin. Cette boisson à base d’agrumes biologiques ne contient que 5% d’alcool et s’accompagne parfaitement à vos barbecues et pique-niques estivaux.

15,40$ (4 canettes) - Disponible à la SAQ

2. Gin Fizz Pamplemousse de Seventh Heaven Gin

Définitivement le pamplemousse a la cote! Le gin québécois Seveth Heaven ajoute ainsi à sa collection de prêts-à-boire (Gin Tonic, gin Frizz Fraise) le Gin Fizz au pamplemousse rose. Ce cocktail pétillant haut de gamme à base de dry gin est un heureux mélange d’agrumes et de graines de coriandre, de fleurs de sureau, de baies de genévrier nordique, de thé du labrador et plus encore.

13,20$ (4 canettes) - Disponible à la SAQ

3. BleuRoyal Gin + Soda Mûre de BluePearl Distillerie

Loin du classique gin, tonic et concombre, le Bleu Royal gin se distingue par sa couleur bleue vive! La distillerie présente ainsi son cocktail prêt-à-boire à base de gin, de jus de citron et de mûres. Ce drink parfaitement fruité s’accompagne d’un plateau de fromages et charcuteries et de petits fruits. Miam!

15,00$ (4 canettes) - Disponible à la SAQ

4. Ginlight de la Distillerie Artist in Residence

Pour ceux et celles qui surveillent leur consommation en calories, la canette Ginlight de la distillerie d’ici Artist in Resisdence ne contient que 90 calories. Cette boisson gazéifiée, élaborée à partir d’eau source et d’arômes naturels de bleuets et avec seulement 3 % d’alcool, est la moins sucrée sur le marché! Cheers sans la culpabilité!

13,60$ (4 canettes) - Disponible à la SAQ

5. Jardin Verde Gin Smash au Thé de BluePearl Distillerie

Gin et thé glacé. Yes! La marque québécoise de gin Jardin Verde a eu l’idée géniale de canner ce délicieux mélange, composé de véritable thé de rooibos et de gin Jardin Verde faible en teneur d’alcool. C’est le mixte idéal pour se rafraîchir cet été! On peut même y ajouter des tranches de citron! Faites comme la reine et ne manquez pas l’heure du thé!

14,00$ (4 canettes) - Disponible à la SAQ

6. Gin & Tonic Brise-Glace de NOROI

Ceux et celles qui se cherchent une option sans alcool, ce prêt-à-boire par NOROI est fait à partir de gin sans alcool. Malgré son 0,5% degré d’alcool, vous ne verrez aucune différence entre le Brise-Glace et le gin et tonic alcoolisé que vous avez peut-être l’habitude de boire! Une belle option à découvrir!

8,80$ (4 canettes) – Disponible à la SAQ

7. Ginto Hibiscus de Oshlag

Ce gin tonic en canette que propose la brasserie et distillerie montréalaise Oshlag est une belle option pour ceux et celles qui préfèrent quelque chose de plus délicat au goût. Les notes de pamplemousse rose au nez risquent de facilement vous convaincre et vous ne serez pas déçu!

16,20$ (4 canettes) Disponible à la SAQ

8. Spritz de Romeo’s Gin

Le mélange de gin et soda maison à l’orange sanguine et rhubarbe est tout simplement incroyable! Le Spritz en canette de Romeo’s accompagnera à merveille vos après-midi au parc à lire sous le soleil ou encore vos soirées entre amis.

14.80$ (4 canettes) Disponible à la SAQ

