Nikkei MTL: une nouvelle adresse fusion péruvienne-japonaise à découvrir sur le Plateau

Quand le Pérou rencontre le Japon, ça donne le Nikkei, cette nouvelle table qui célèbre la mixité sur l’avenue Laurier Est.

Le restaurant porte le nom d’une des gastronomies les plus riches du moment: la cuisine Nikkei. Il s’agit d’une cuisine qui est née grâce à la vague d’immigration japonaise au Pérou à la fin du XIXe siècle.

Chez Nikkei, vous retrouverez des plats japonais dans des recettes péruviennes et, à l’inverse, des produits péruviens dans des plats japonais. Les tapas et les bons cocktails sont à l’honneur sous cette adresse qui a ouvert ses portes dans l'ancien local du bistro Les Entretiens le 23 juin 2022. C’est l'équipe derrière le restaurant péruvien Barranco qui signe le menu.

Courtoisie

Les amoureux de cuisine fusion y trouvent leur compte alors que le menu s’attaque à des classiques péruviens, mais avec une touche japonaise.

La cuisine du Nikkei MTL propose une formule de tapas à partager dans une ambiance décontractée. Les lumières et le néon rouge en forme de chat ajoutent un esprit ludique à la salle très bien décorée. Les plats sont déposés au centre de la table et on se plaît à les partager sans façon.

Le Tron Shi-To de atun, ce bol de riz style sushi remonté par une montagne de thon bluefin du Mexique, des oignons verts, du daikon, une sauce ponzu à l’ají amarillo, une mayo sésame et des feuilles de nori risque de devenir un véritable coup de coeur pour plusieurs.

Le Ceviche Nikkei avec thon, saumon, leche de tigre al ponzu, aji amarillo, oignon rouge et vert et œuf de truite risque aussi d’en faire saliver plus d'un. Somme toute, tiradito et ceviche sont des incontournables.

Les petits plats à partager se vendent entre 11$ et 26$. Il faudra prévoir un bon budget si vous avec envie de goûter à tout et agrémenter votre soirée de cocktails.

De leur côté, les cocktails sont tout simplement impeccables. La carte propose 20 cocktails originaux et réalisés de main de maître. On vous encourage à commencer votre soirée avec un pisco sour pour un voyage immédiat en Amérique latine.

Sakés, vins et bières composent aussi le menu des boissons. Il s’agit du parfait «spot» pour une première date, et ça risque de devenir une halte obligatoire pour les amateurs de bons cocktails. Les fans de negroni seront ravis devant le Millionaire's Negroni parfaitement fumé et réalisé avec du whisky Nikka days, du Campari, du vermouth Rouge Gorge rouge, du porto blanc, du chocolat de Chocolat Favoris et des flocons d'or 24K.

Pour découvrir une cuisine riche et variée en bonne compagnie, voilà une nouvelle adresse montréalaise à ajouter rapidement au bottin.

Notez cependant que l’endroit se remplit à vue d'œil. Les réservations sont vivement conseillées.

Nikkei MTL

1577, rue Laurier Est, Montréal

