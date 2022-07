Airbnb: Un moulin à vent magnifiquement rénové à louer au Portugal

À l’extérieur, c’est un joli moulin à vent typique du Portugal datant de 1895. À l’intérieur, c’est un petit appartement au style épuré que l’on peut louer (pour pas très cher) sur Airbnb!

Le «Refuge Moleiro», qui est classé monument national, se trouve dans les environs de Peniche, dans l'Estrémadure, non loin de la mer.

Entièrement rénové, le moulin-appartement est composé de trois étages aux murs blancs apaisants.

Il est tout équipé, avec une petite cuisine, deux chambres et une salle de bain.

Il peut loger 4 personnes, et plusieurs voyageurs y ayant séjourné vantent le grand souci du détail des hôtes ainsi que leur accueil impeccable.

D’ailleurs, une attention à souligner: un petit-déjeuner est livré chaque matin aux voyageurs à la porte du moulin!

Installé en campagne, le Refuge Moleiro se situe à 10 minutes de voiture de Peniche, une ville de pêcheurs et de surfeurs construite sur une grande péninsule rocailleuse.

C'est un lieu idéal pour sortir manger des sardines grillées et boire de délicieux vins de l’Ouest portugais. Sa forteresse du 16e-17e siècle et sa réserve naturelle située à 10 km au large (les îles Berlengas) sont aussi à voir.

À 10 minutes du moulin se trouve également une plage de surf très célèbre: Supertubos, qui attire les surfeurs du monde entier. On y trouve un beach bar sympathique où admirer la scène locale en buvant un galão (café au lait), une bière bien froide ou jus d’orange fraîchement pressé.

Quant aux attractions à l’intérieur des terres, il y a le château maure et médiéval d'Óbidos, considéré comme l’une des «7 merveilles du Portugal».

Bref, à 1h15 de Lisbonne, la région vaut le détour... et encore plus quand on peut séjourner dans un petit moulin design pour en profiter!

À partir de 163 $ par nuit, plus les frais

