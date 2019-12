12 cadeaux d’hôtesse à 25$ et moins pour ceux qui ont cuisiné toute la journée

Quand on pense aux cadeaux d’hôte et d'hôtesse, la bouteille de vin vient rapidement à l’esprit. C’est une option facile qui fait toujours plaisir. En plus, Vincent Sulfite a proposé à Silo 57 de belles options dernièrement.

• À lire aussi: Voici l’ultime façon d’emballer vos cadeaux de façon zéro déchet cette année

• À lire aussi: 50 idées cadeaux pour votre amoureux selon sa personnalité

Or, si vous voulez faire changement de la bouteille de vin et que votre budget est de 25$ et moins, il y a plein d’autres belles idées cadeaux d’hôte et d'hôtesse à offrir.

Voici 12 cadeaux à 25$ et moins pour ceux qui ont cuisiné toute la journée pour la visite :

1. Un fromage fin de la fromagerie Au gré des champs - moins de 25$

Oubliez le plateau à fromages, votre hôte en a sûrement déjà deux ou trois au fond de ses armoires. Optez plutôt pour un bon fromage d’une ferme québécoise comme la fromagerie Au gré des champs située à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous pouvez passer en boutique ou bien trouver leurs fromages dans l’un des points de vente de votre ville.

2. Une belle tasse artisanale de CeramiqueDompierre – 25$

Un cadeau fait par un artisan d’ici est toujours agréable à recevoir. CeramiqueDompierre fait à la main de la magnifique vaisselle en céramique qui s’offre très bien à une personne qui vous est chère.

3. Un duo de crème à main L’Occitane – 12$

Si vous ne connaissez pas beaucoup votre hôte, allez-y avec un cadeau que tout le monde aime recevoir parce que c’est pratique : de la crème à main. L’Occitane propose un duo de petits tubes qui s’offrent très bien et qui ne coûte pas très cher!

4. Un sirop pour Spritz de 3/4 oz – 25$

La personne qui vous reçoit adore se faire des cocktails? Ce sirop pour concocter un Spritz saura certainement lui plaire dans ce cas!

5. Un coffret de 12 Mont Rocher de Prana – 7,99$

L’entreprise montréalaise Prana a décidé de réinventer le Ferrero Rocher et a créé sa propre version plus santé. Vous pouvez commander un coffret de 12 petites bouchées choco-noisette en ligne sur le site de Prana. Ce coffret est le parfait cadeau d’hôte!

6. Un bon pain fait maison dans un sac à pain Dans le sac – 16$

Des cadeaux faits maison sont toujours appréciés par les hôtes. Pour ajouter une touche de professionnalisme à votre création, offrez-le dans le sac à pain réutilisable de l’entreprise d’ici Dans le sac!

7. Un sac de bonbons SQUISH – 6$

Le but d’un cadeau d’hôte et hôtesse est de gâter la personne qui a cuisiné pendant toute une journée et peut-être même plus. C’est pourquoi un sac de bonbons sera probablement bien apprécié par cette généreuse personne.

8. Un magazine Corsé – 17,40$

Si votre hôte tripe sur le café, le magazine Corsé, qui se spécialise sur ce sujet, devrait vraiment lui faire plaisir. Ce magnifique magazine montréalais en est à sa 4e édition et ne déçoit vraiment pas.

9. Une bougie de Dimanche Matin – 20$

Une bougie est toujours agréable à recevoir lorsqu’on invite chez soi. Celles que fabrique l’entreprise Dimanche Matin sentent toutes le ciel, mais pour une odeur neutre qui plaît à tous, vous ne vous tromperez pas avec «coton frais».

10. Un coffret de dégustation de thés – 18$

Si vous ne connaissez pas les goûts exacts de votre hôte en matière de thé, optez pour un coffret dégustation. DavidsTea en propose plusieurs, dont un qui rassemble les thés les plus festifs!

11. Lait de bain Sucre & Épices de L’atelier Candide – 20$

Pour permettre à votre hôte de relaxer une fois la visite partie, offrez-lui un lait de bain de L’atelier Candide. Le mélange sucre et épices sent le biscuit de Noël et c’est à faire rêver.

12. Le duo d’épices Les Filles Fattoush – 16$

En plus de proposer des épices de qualité pour goûter les saveurs de l'Orient, Les Filles Fattoush est un service de traiteur qui offre à des femmes réfugiées syriennes de Montréal une première expérience de travail. C’est donc un cadeau qui fait plaisir ET qui fait du bien par le fait même.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!