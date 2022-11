Une boutique vintage spécialisée dans la mode 00’s vient tout juste d’ouvrir ses portes à Montréal

Montréal n’a rien à envier aux autres villes en matière de boutiques vintages. Ici, on est fiers de pouvoir recycler nos vêtements et de faire des trouvailles à petits prix. Les amateurs de friperies seront donc certainement ravis d’apprendre l’ouverture d’une toute nouvelle boutique vintage spécialisée dans la mode des années 2000.

Le Bodega Market a ouvert ses portes sur le boulevard Saint-Laurent à la mi-novembre. La boutique propose des pièces qui sauront plaire à la Gen Z, comme des hauts écourtés, des sacs perlés, des pantalons taille basse et plus encore.

En plus de trouvailles seconde main, les clients de Bodega Market pourront se procurer quelques accessoires conçus par des artisans locaux. On y retrouve entre autres du maquillage végane, des chandelles qui sentent le ciel et des produits pour le corps.

Une belle adresse à découvrir!



Bodega Market

3774, boul. Saint-Laurent

