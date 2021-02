Les 6 boutiques préférées de Camille Charland-Perez où acheter de la belle déco

La designer Camille Charland-Perez ne cesse de nous inspirer avec ses réalisations plus jolies les unes que les autres.

• À lire aussi: Décoration: 11 boutiques locales à encourager

Cette dernière que l’on pourra bientôt suivre dans la nouvelle série Mini Chalet grandeur nature sur les ondes de Casa dès le 1er mars, a accepté de nous dévoiler une liste de ses boutiques de déco préférées.

Voici donc les 6 boutiques de déco préférées de Camille Charland-Perez!

Sans grande surprise, la boutique V de V située dans le Mile-End est l’endroit tout indiqué où faire de jolies trouvailles. On y retrouve des décorations de tout genre et même quelques meubles de style boho ou vintage qui donneront un effet «wow» à votre décor.

5042 boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ouvert depuis 1995, la boutique Casa Luca est une adresse incontournable quand vient le temps de faire des trouvailles déco ou encore d'acheter de petits cadeaux. On y retrouve une belle sélection de produits locaux, des savons qui sentent le ciel, des bijoux minimalistes et une foule d’accessoires décoratifs!

1354 rue Fleury Est, Montréal

Pas de doute, la boutique Maison Pépin située dans le Vieux-Montréal est une adresse de choix quand vient le temps de décorer! Vous y trouverez des objets pour la maison tels que de jolis vases en céramique, des accessoires haut de gamme pour la cuisine, des nappes de lin à faire rêver et surtout une foule de trucs pour rendre votre logement «cozy».

378 rue Saint-Paul Ouest, Montréal

• À lire aussi: Un incroyable chalet boutique par Maison Pepin et APPAREIL architecture à louer sur Airbnb

La boutique Miljours se spécialise particulièrement en vêtements et en sacs de cuir, mais propose également une section d’objets pour la maison. On y retrouve des vases et de jolies tasses en céramique qui peuvent certainement ajouter un petit plus à votre décor.

426 rue Beaubien Est, Montréal

La boutique Lovasi se spécialise dans la vente et la création de mobiliers et d’accessoires déco modernes et de qualité. On y retrouve une belle gamme de sofas et de sectionnels dignes des plus grands magazines ainsi que des miroirs, des tapis et plus encore!

4721 rue Sainte-Catherine Est, Montréal

Pour un décor au goût du jour et des meubles exquis, la boutique MUST est l’endroit où aller. De plus, il est même possible de se procurer de belles plantes, car les boutiques MUST possèdent toutes un comptoir Prune les fleurs.

Plusieurs succursales

Ne manques pas nos dernières capsules!

s

s

s

s