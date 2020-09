Une série pour découvrir des minichalets du Québec bientôt sur CASA

L’engouement envers les chalets est à son plus fort, actuellement, et ce sont toujours les minichalets qui fascinent le plus!

CASA et la designer Camille Charland Perez l’ont bien compris et c’est pourquoi, dès cet hiver, une nouvelle série intitulée Mini chalet-Grandeur nature va voir le jour.

À travers 10 épisodes, on pourra suivre la construction de ce nouveau type d’habitation, dans un développement de la magnifique région de l’Outaouais, en compagnie de la designer.

Camille Charland Perez nous fera également visiter 10 minichalets du Québec qui ont un petit je-ne-sais-quoi à offrir. On parie que ça va donner le goût de réserver des séjours sur Airbnb!

Mini chalet-Grandeur nature est sans contredit un rendez-vous que les amateurs d’architecture et d’immobilier ne voudront pas manquer!

Psst: Si vous ne connaissez pas encore la talentueuse et sympathique designer Camille Charland Perez, eh bien Silo 57 est allé lui rendre visite dans sa maison centenaire d’Otterburn Park l’année dernière. Visionnez la vidéo juste en bas pour voir à quoi ressemble son style de déco!

Mini chalet-Grandeur nature arrivera sur CASA à l’hiver 2021.

